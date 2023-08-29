Игорь Калганов покинул холдинг «Т1»

Игорь Калганов, возглавлявший «Т1» с мая 2022 г., завершил работу в холдинге. Исполнять обязанности генерального директора «Т1» будет Дмитрий Харитонов, возглавляющий группу «Иннотех», входящую в «Т1». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Сегодня «Т1» – это безоговорочный отечественный лидер в области информационных и коммуникационных технологий. Компания стоит на пороге масштабной трансформации из крупного интегратора и софтверного разработчика в технологического гиганта. Команда холдинга сохранит выбранный курс и продолжит работать на преумножение на рынке новых импортонезависимых продуктов для удовлетворения запросов бизнеса и государства», – сказал Дмитрий Харитонов.

Исполняя обязанности гендиректора «Т1» до принятия финального решения о назначении руководителя холдинга, Дмитрий Харитонов будет курировать доработку обновленной стратегии компании, дальнейшее развитие новых технологических направлений, операционные процессы организации.

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«Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером производителей и разработчиков в сфере ИТ. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 18 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний.

«Т1» предоставляет ИТ-услуги для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция, «Т1 консалтинг, «Т1 Cloud», «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.