Изменения в потребности знания иностранных языков в российской индустрии разработки ПО

Разделение мира на «дружественный» и «недружественный» привело к изменению географии потребностей в знании иностранных языков для предприятий индустрии разработки ПО в России. Кроме того, знание разных иностранных языков стало более востребованным для продвижения программных решений и услуг по заказной разработке. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Переориентация индустрии разработки ПО на российский рынок, работая на котором можно наращивать продажи на десятки процентов в год, привела к тому, что потребность в профильных технических специалистах со знанием иностранных языков в целом несколько снизилась. При этом снижение этой потребности коснулось всех языков. Потребность в знании французского языка сохранилась на том же уровне, что связано с ростом интереса российских ИТ-компаний к продвижению на рынки бывших колоний Франции в Африке.

Потребность в технических специалистах

Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО»: «Наши разработчики активно участвуют в международных проектах разработки свободного ПО, для этого необходимо владеть английским. Возможно снижение интереса к английскому наблюдается в фирмах, традиционно занимавшихся разработкой по заказу зарубежных фирм».

В то же время возросла потребность в специалистах по продвижению ПО (маркетологах, менеджерах по продажам, PR) с хорошим владением каким-либо иностранным языком. Интерес повысился ко всем из них. Больше всего — к английскому, который остается международным и с которым можно выходить на рынки любых стран, а также к арабскому.

Шесть респондентов упомянули «другой» иностранный язык, необходимый для специалистов по продвижению ПО (кроме тех, которые были предложены на выбор). Португальский язык указали четыре из них, двое — японский, по одному упоминанию имели корейский, итальянский, хинди, узбекский и казахский.

Фаина Лернер, директор по организационному развитию группы «Рексофт»: «В «Рексофт» никогда не было жесткого требования по владению английским, но группа поддерживает желание сотрудников изучать язык. Например, мы оплачиваем 50 на 50 программы корпоративного обучения. Даже с учетом ситуации в геополитике – язык расширяет возможности изучения новых технологий, снимает ограничения в карьерном треке. Практически все динамичные ИТ-компании, и «Рексофт» в том числе, рассматривают возможность международной экспансии. Знание языков, особенно английского, необходимо для развития в любой регион. Под этим углом зрения на первый край выходят специалисты в области консалтинга, продаж, маркетинга, где хороший языковой уровень обязателен, но и наличие в команде разработки и сервиса инженеров с английским также абсолютно необходимо».

Потребность в специалистах по продвижению

«Мы работаем на рынках Азии, Латинской Америки, в арабских странах и африканском регионе. И могу отметить, что в некоторых дружественных государствах местные партнеры и заказчики слабо владеют английским языком. Мы в свою очередь не готовы изучать язык каждой интересующей нас страны, к примеру, индонезийский. Даже несмотря на то, что Индонезия в числе приоритетных рынков для нас. Потому при продвижении российских решений на экспорт языковой барьер представляет серьезную проблему. Решение – искать и нанимать местных специалистов, которые не только хорошо владеют английским и родным языком, но и его диалектами. Кроме того, они знают культурные особенности, менталитет, специфику бизнеса и делового этикета в регионе. Нанимая такого специалиста, российский вендор будет эффективнее выстраивать сотрудничество с иностранными интеграторами и заказчиками», – отметил генеральный директор «Серчинформ» Сергей Ожегов.

37,1% опрошенных компаний нуждаются хотя бы в одном дополнительном техническом специалисте со знанием иностранного языка. Для специалистов по продвижению ПО такая потребность есть у 37,5% компаний.

Влад Егоров, технический директор CodeInside: «Большинство наиболее актуальной литературы и документация представлена в оригинале на английском языке и только спустя какое-то время появляется локализованная версия. Считаем важным, чтобы профильные специалисты владели языком, как минимум для того, чтобы вовремя применять актуальные знания и грамотно осуществлять разработку».

Денис Синицын, руководитель отдела технического обучения персонала ИТ-компании «Аурига»: «Появление автоматизированных инструментов для перевода и адаптации контента сделало языковые навыки разработчиков менее необходимыми. Современные системы могут легко перевести программную документацию, интерфейсы и сообщения на различные языки, что сокращает потребность в разработчиках, обладающих хорошим владением иностранными языками. Это позволяет компаниям сэкономить время и ресурсы, которые могут быть перенаправлены на другие задачи».