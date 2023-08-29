CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Российский разработчик ПО «Диасофт» присоединился к ассоциации «Финтех»

Разработчик ПО для финансовой отрасли «Диасофт» вошел в состав участников ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке ассоциации компания примет участие в создании и развитии отечественных решений для автоматизации финансового сектора, поделится опытом разработки и внедрения ПО.

В августе 2023 г. «Диасофт» стал ассоциированным членом АФТ. В этом статусе компания получила возможность принимать участие в рабочих группах ассоциации, пилотировании инициатив и новых решений в технологической песочнице АФТ. На площадке ассоциации «Диасофт» будет взаимодействовать с участниками рынка для создания новых ИТ-решений и развития уже существующих с учетом требований представителей отрасли. АФТ, в свою очередь, будет поддерживать инициативы «Диасофт» в правовом, информационном и технологическом поле.

«Вступление в ассоциацию «Финтех» одного из крупнейших российских разработчиков ПО для финансового рынка – это дополнительные возможности для кросс-отраслевого взаимодействия участников. Совместная работа на площадке ассоциации крупнейших представителей отрасли и ведущих отечественных вендоров упростит и ускорит процесс создания и вывода на рынок новых ИТ-продуктов, и как следствие, миграцию финансовой отрасли на новые отечественные решения», – сказал генеральный директор ассоциации «Финтех» Максим Григорьев.

«Один из ключевых трендов отечественного ИТ-рынка – технологическая независимость. Вместе с тем идет процесс цифровизации финансовой отрасли, что повышает требования к вендорам: разработчики ПО должны быть не только эффективны, но и максимально близки к рынку и своим заказчикам. В проектах ассоциации «Финтех» пилотируются идеи и проверяются гипотезы, направленные на развитие отрасли. Участие в АФТ позволит компании «Диасофт» еще быстрее совершенствовать продукты. В рамках профильных направлений мы будем обмениваться опытом с ведущими экспертами отрасли и получать обратную связь от заказчиков. Такой подход позволит максимально учитывать ожидания рынка и потребности ключевых игроков при разработке ПО», – сказал член совета директоров компании «Диасофт» Александр Генцис.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владелец «Аквариуса» банкротит ИТ-компанию из-за копеечного долга

Английский больше не нужен. В России резко снизился спрос на программистов, знающих иностранные языки

Цифровой банк для предпринимателей продан хозяевам «Тинькофф» за 41,5 миллиарда

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы

Россияне испугались новых поборов за покупки на AliExpress. Власти готовятся в 5 раз снизить беспошлинный таможенный порог

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Онлайн-сервисы для проверки текстов: выбор ZOOM

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще