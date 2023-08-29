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Selectel объявила консолидированные финансовые результаты за 6 месяцев 2023 года

Selectel опубликовала консолидированные финансовые показатели за первое полугодие 2023 г. Результаты деятельности Selectel за 6 месяцев подтверждают прогнозы по росту отрасли услуг ИТ-инфраструктуры в России и позиции компании на рынке.

Ключевые показатели: в первом полугодии 2023 г. выручка выросла на 34%, составив 4,8 млрд руб.; показатель EBITDA увеличился на 45% с 1,9 до 2,8 млрд руб.; чистая прибыль Selectel увеличилась в 2,4 раза до 1,5 млрд руб. вслед за ростом выручки и повышением операционной эффективности.

Основными сегментами, принесшими наибольшую выручку компании, стали: приватные облака на базе выделенных серверов, показавшие рост выручки на 33% год к году; публичные и приватные облака, выросшие на 44% год к году.

«Рынок облачных услуг продолжает расти вслед за увеличением количества данных, требующих хранения и обработки. Мы также отмечаем, что бизнес все больше стремится делегировать непрофильные задачи, связанные с организацией и обслуживанием ИТ-инфраструктуры, внешним провайдерам, — сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel. — В первом полугодии 2023 г. мы видим рост спроса на все наши ключевые продукты как со стороны существующих, так и со стороны новых клиентов. Selectel продолжает показывать как высокий темп роста выручки — 34% год к году, так и высокую рентабельность по EBITDA — около 50%. Кроме того, в августе был успешно размещен третий выпуск облигаций объемом 3 миллиарда рублей, который привлек повышенное внимание со стороны розничных инвесторов».

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