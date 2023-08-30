TerraLink xDE готов к работе с машиночитаемыми доверенностями

Компания «Терралинк» сообщает о выпуске трех дополнительных сервисных пакетов (SP3, SP4, SP5) обновлений продукта TerraLink xDE, которые позволят сделать работу с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) комфортной для сотрудников компаний с высоким объемом документооборота. Обновления продукта обеспечивает полный жизненный цикл МЧД - от создания до хранения и отзыва. TerraLink xDE поддерживает возможность передачи сведений об МЧД в запросе или файлом при работе с электронными документами. Об этом CNews сообщили представители «Терралинк».

По данным Ассоциации РОСЭУ, в середине июля 2023 г., когда оставалось чуть больше месяца до 1 сентября 2023 г. – даты обязательного перехода на МЧД, один из провайдеров ЭДО провел опрос о готовности компаний к переходу на МЧД. Результаты опроса бизнеса следующие: большинство опрошенных (63%) ответили, что пока пользуются сертификатами сотрудников и только планируют переход на подписание сертификатов физлицом + МЧД, на втором месте (20%) был ответ – подписывают все или часть документов по схеме сертификат физического лица + МЧД, 12% планируют использовать сертификат руководителя для подписания документов и 5% подписывают все или часть документов сертификатом физлица без МЧД.

Опросы показали, что готовность к переходу на МЧД за несколько месяцев до 1 сентября 2023 г. была не очень высокой – больше половины только рассматривали вопрос о переходе на МЧД. Чтобы осуществить более мягкий переход к обязательному применению МЧД, были внесены поправки в Федеральный закон «Об электронной подписи». Теперь сертификаты подписи сотрудников организации будут действительны до 31 августа 2024 г. или до момента, когда их срок действия закончится, но не позднее указанной даты. А с 1 сентября 2024 г. сотрудники организации и другие доверенные лица юрлица и ИП должны использовать электронную подпись физлица и МЧД. Если срок действия электронной подписи сотрудника заканчивается до 1 сентября 2024 г. — перевыпустить ее можно уже сейчас. Сертификаты сотрудника можно получить только до 31 августа 2023 г.

«Мы считаем, что не стоит откладывать внедрение МЧД — эти проекты достаточно продолжительные, а очередного продления срока перехода на обязательное применение МЧД скорее не предвидится. Внедрять электронные доверенности можно и нужно уже сейчас. Нормативная база для этого в необходимом и пока достаточном объеме уже есть, решения для комфортной работы пользователей корпоративных систем мы готовы обеспечить», - сказала Зарина Сафиуллина, руководитель по развитию решений автоматизации ЭДО в ТерраЛинк и продукта TerraLink xDE и эксперт Ассоциации РОСЭУ.

В рамках сервисных пакетов обновлений, выпущенных в период с июня по август 2023 г. для оперативной поддержки технологических улучшений провайдеров ЭДО и изменений законодательства, в продукте были реализованы: передача и прием сведений о МЧД через сервисы операторов «Такском», «Диадок», «Сфера курьер» и Docrobot; передача и прием сведений о машиночитаемых доверенностях (МЧД), отправляемых в виде отдельного xml-файла совместно с файлом электронного документа или в виде идентификатора доверенности; создание xml-файла МЧД в утвержденном законодательством формате, передача его в распределенный реестр ФНС для регистрации через сервис «Контур.доверенность». Также доступна возможность отзыва ранее зарегистрированных МЧД и валидация; отображение информации об МЧД на печатных формах электронных документов, создаваемых с помощью модуля TerraLink xDE Сервис генерации печатных форм; работа с реестром МЧД через модуль продукта для учетной системы SAP.

На платформе TerraLink xDE в формате одного окна может быть организован единый центр по управлению всеми МЧД компании. Продукт готов поддержать высокую производительность ЭДО-систем. По результатам ряда собственных и совместных с заказчиками тестирований от 25000 документов ежедневно может быть обработано на платформе. А перед тем, как переходить на машиночитаемые доверенности, желательно сформировать внутренние регламенты и определить круг сотрудников, которые будут работать по новым правилам.