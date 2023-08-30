«Яндекс доставка»: Больше половины молодых россиян задумываются о подработке курьером

Аналитики «Яндекс доставки» выяснили, что более 58% молодых людей в миллионниках задумываются о подработке курьером. Девушки рассматривают возможность занятости в сфере доставки лишь немногим реже, чем юноши. Курьерский опыт уже имеют 16% молодежи в больших городах.

«Яндекс доставка» провела исследование о том, как молодые россияне относятся к подработке. Согласно исследованию, каждый пятый молодой житель городов-миллионников (21%) имеет подработку в дополнение к основной работе или учебе, а еще половина молодых людей планируют искать дополнительную занятость в течение года. Больше всего молодежи уже подрабатывает в Казани (30%), Уфе (27%), Перми (26%) и Екатеринбурге (25%). В Москве подрабатывают 17% опрошенных, а в Петербурге — 22%.

«Яндекс доставка» выяснила, что больше половины молодых россиян в миллионниках задумывались о подработке курьером. При этом курьерство считается привлекательной сферой для подработки не только для мужской, но и для женской аудитории. Согласно опросу, 63% юношей и 54% девушек думают о подработке в сфере доставки. Чаще всего о подработке курьером задумывается молодежь в Санкт-Петербурге (68%), Москве (66%), Омске (64%), Нижнем Новгороде (63%) и Ростове-на-Дону (62%).

По данным исследования «Яндекс доставки», реальный опыт подработки курьером имеют 16% молодых жителей мегаполисов. Такой способ получения дополнительного дохода выбирает 20% юношей и 12% девушек. Больше всего молодых россиян имеют курьерский опыт в Москве (23%), Ростове-на-Дону (23%), Перми (21%) и Екатеринбурге (21%), Краснодаре (18%), Казани (17%).

«По нашим данным, доходы курьеров за последний год выросли примерно на треть. Привлекательность подработки в сфере доставки растет особенно в периоды высокого спроса. Например, сейчас в Москве острая нехватка курьеров, поэтому доходы курьеров в некоторые дни могут достигать 900 руб. в час», — отметил руководитель службы операций «Яндекс доставки» в России Артем Потапов.

Курьерство привлекает молодежь не только уровнем дохода, но и возможностью совмещать подработку с учебой и управлять своим временем. Так, треть респондентов отмечают в качестве преимуществ сферы доставки гибкий график. Каждая пятая (22%) девушка видит в курьерстве также возможность получить опыт работы и развить навыки. Кроме того, почти 19% опрошенных считают, что подработка курьером помогает лучше узнать город.

Согласно исследованию, кроме сферы доставки молодые люди чаще всего рассматривают подработку в направлениях торговли и продаж (23%) и HoReCa (17%).

Подавляющее большинство молодых людей ищут подработку, чтобы накопить на какую-то крупную цель (80%) и иметь деньги на развлечения (71%). Быть финансово независимыми от родителей, благодаря подработке, хотят 65% опрошенных. Больше половины молодых людей ищут подработку, чтобы получить хоть какой-то опыт работы. В Москве и Уфе молодежь чаще, чем в других мегаполисах, ищет подработку, чтобы оплачивать учебу. Эту цель подработки отмечают 54% и 44% молодых людей в этих городах соответственно.

Методика исследования

Исследование «Яндекс доставки» проводилось в августе 2023 г. методом онлайн-анкетирования через платформу «Яндекс взгляд». В опросе участвовало 2218 мужчин и женщин в возрасте от 18 лет до 24 лет, проживающих в городах-миллионниках.