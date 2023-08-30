«Яндекс» увеличит масштаб подготовки ИТ-специалистов в два раза

«Яндекс» запускает совместные образовательные программы в шести российских университетах — РТУ МИРЭА, МАИ, МИФИ, НИУ ВШЭ (кампус в Санкт-Петербурге), НГУ и ИТМО. С сентября 2023 г. на образовательных программах и факультетах, поддерживаемых Яндексом, начнут учиться более 3000 первокурсников. Это сравнимо с набором в крупный технический университет. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Уже сейчас программы «Яндекса» действуют в восьми университетах и ежегодно принимают 1500 абитуриентов. Совместно с вузами-партнерами компания готовит ИТ-специалистов разных профилей: от социологов и экономистов, владеющих анализом данных, до продвинутых специалистов по машинному обучению.

В рамках партнерства студенты первого и второго курсов МИРЭА, МАИ, МИФИ и НИУ ВШЭ (СПб) будут изучать Python, С++ и Go, а также алгоритмы обработки данных на основе хендбуков «Яндекса» — онлайн-учебников по программированию. Студенты старших курсов получат доступ к лекциям по машинному обучению от преподавателей Школы анализа данных «Яндекса». Преподаватели университетов-партнеров пройдут обучение для погружения в новые практики и знакомства с новыми инструментами.

Новые магистратуры «Яндекса» в НГУ и ИТМО дадут возможность получить глубокую специальную подготовку и навыки в области искусственного интеллекта и разработки высоконагруженных систем.

«В последнее время растет как потребность в разработчиках, так и интерес к ИТ-образованию, в частности к машинному обучению, со стороны абитуриентов. Поддерживаемые «Яндексом» факультеты, классические бакалаврские и магистерские программы дают студентам фундаментальные знания в области математики и промышленной разработки. Школа анализа данных готовит ML-специалистов мирового уровня, которые создают прорывные технологии и сервисы и работают в науке, — сказала директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова. — Программы, которые мы запустили в этом году, знакомят с подходами «Яндекса» в разработке и готовят специалистов-практиков».

В этом учебном году также состоялся первый набор на программы ускоренных онлайн-бакалавриата и онлайн-магистратуры, разработанные «Яндекс практикумом» вместе с ТГУ, МИСиС и ИТМО. На этих программах будут готовить дата-аналитиков и фронтенд-разработчиков.

Новый формат взаимодействия с вузами позволит «Яндексу» масштабировать его подход к преподаванию ИТ-дисциплин и усилить программистские кафедры в университетах экспертизой от индустрии. В 2024–2025 гг. количество вузов — партнеров «Яндекса» вырастет до 20.