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Четверть продавцов на рынке труда считают, что они теряют свои профнавыки на текущем месте работы

О том, что их работа оказывает негативное влияние на профессиональное развитие, чаще говорили бухгалтеры и секретари. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 5000 трудоустроенных представителей 25 профессиональных групп из всех округов страны.

40% программистов считают, что они положительно профессионально развивается и растет, 25% говорят, что теряют профнавыки, 27% говорят, что они стагнируют, а 8%, что не знают. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

69% маркетологов и 68% учителей отмечают положительное влияние нынешней работы на профессиональное развитие. Рост и развитие в профессии отмечает большинство дизайнеров и медсестер (по 67%). Среди врачей личный прогресс на работе очевиден для 56%. Среди HR-менеджеров таковых 60%. Программисты чаще системных администраторов отмечают, что развиваются в профессиональном плане на своей работе: 56 и 44% соответственно.

О негативном влиянии текущей работы на профессиональный рост чаще говорили бухгалтеры (47%), секретари (43%) и клиентские менеджеры (41%).

Продавцы и операторы call-центров (по 27%), логисты (23%) и водители (21%) чаще остальных говорили о том, что на текущем месте работы находятся в застое: не развиваются, но и не теряют профессиональные навыки.

В целом по рынку труда 46% трудоустроенных россиян отмечают, что их работа позволяет развиваться в профессии, 35% не замечают роста и развития, но и не теряют навыки, 12% заявили о негативном влиянии работы на профессиональное развитие.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 564

Время проведения: 24 июня – 30 августа 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 5000 респондентов, по 200 представителей 25 профессиональных групп.

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