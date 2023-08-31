Холдинг «Т1» расширяет сотрудничество с Orion soft

Входящая в холдинг «Т1» «Сервионика» заключила соглашение о партнерстве с Orion soft, российским разработчиком платформы виртуализации и ИТ-инфраструктурных решений. Новое сотрудничество дает возможность клиентам холдинга получать техническую поддержку комплексных инфраструктур, частью которых является продукт zVirt от Orion soft.

Холдинг «Т1» является авторизованным партнером Orion soft по продукту zVirt. zVirt — система безопасного управления средой виртуализации (серверами виртуализации, хранилищами, кластерами, виртуальными машинами и другими объектами) через единую русскоязычную консоль. Решение имеет оптимальный функционал для эффективного управления серверами и виртуальными машинами российских компаний: система совместима с отечественными ПО и оборудованием, а также с устаревшим оборудованием, использование которого снижает капитальные затраты и амортизацию. Решение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России, предусматривает миграцию данных из систем VMware и Microsoft Hyper-V.

«Мы высоко оцениваем перспективы партнерства с «Сервионикой», лидером отечественного рынка ИТ-аутсорсинга. На текущий момент вся техническая поддержка оказывается нами как вендором в формате 24/7 и обеспечивает ежегодную поддержку более 170 компаний. Мы активно развиваемся и таким партнерам, как Сервионика в части комплексной поддержки на проектах всегда рады», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

«В результате продуктивного сотрудничества холдинга «Т1» и Orion soft мы пришли к соглашению о значительном расширении спектра взаимодействия компаний с целью повышения качества совместно предоставляемых услуг. Ресурсы «Сервионики» позволят в перспективе оперативно оказывать компетентную техническую поддержку пользователям zVirt в рамках реализации поддержки инфраструктуры заказчиков», — сказал Александр Макаревич, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга компании «Сервионика».