МСП в ИТ-сфере за счет поручительств нарастил объем привлеченных средств втрое, до 8,6 млрд рублей

Российский малый и средний бизнес в ИТ-сфере за шесть месяцев 2023 г. получил 8,6 млрд руб. кредитных средств благодаря господдержке в рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Показатели 2023 г. в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., когда данный вид господдержки составил 2,84 млрд руб., свидетельствуют данные «Корпорации МСП», которая является оператором НГС. Так, за шесть месяцев 2023 г. малые и средние предприятия в сфере разработки компьютерного ПО, консультационных и других сопутствующих услуг в данной области (ОКВЭД 62) привлекли с инструментами НГС свыше 8 млрд руб. Это каждый пятый рубль, полученный МСП в этой области (общая сумма кредитов — 44,5 млрд руб.). В сравнении с аналогичной цифрой прошлого года показатель вырос более чем в три раза (с 2,5 млрд руб.).

В то же время МСП, ведущие деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 63), привлекли за первое полугодие 2023 г. кредиты на общую сумму 592 млн руб. благодаря инструментам НГС. Это 9% от общей суммы кредитов МСП в данной сфере, как и годом ранее. При этом сумма за первые шесть месяцев 2023 г. в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период 2022 г., когда она составила 343 млн руб.

«Расширение поддержки ИТ-бизнеса, большую часть которого представляют малые и средние предприятия, — одно из приоритетных направлений государственной политики. Они реализуют импортозамещение в сфере высоких технологий, создавая и совершенствуя собственные программные и аппаратные решения для работы российских пользователей. Поддерживая их, государство занимается обеспечением независимости от иностранных ИТ-продуктов, важность которой стала еще более очевидной после введения против нашей страны санкций», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

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Национальная гарантийная система, оператором которой выступает «Корпорация МСП», помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации (РГО).

Национальная гарантийная система функционирует в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов.

«Корпорация МСП» — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.