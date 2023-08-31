Прогноз Gagar>n: российский серверный рынок восстановится не раньше 2032 года

Компания Gagar>n оценивает динамику отечественного рынка серверного оборудования как положительную. Однако восстановление докризисных показателей возможно не раньше 2032 г. — процесс тормозит отсутствие локализованных компонентов, недостаточное количество производственных линий и специалистов.

Эксперты компании Gagar>n проанализировали изменения в сегменте серверного оборудования за последний год. Рынок, который летом 2022 г. упал не меньше чем на 50% как в денежном, так и в штучном выражении, начал восстанавливаться уже к концу года, сократив падение до -18%. Впрочем, возвращение к докризисным показателям движется крайне медленно.

Российское оборудование по-прежнему слишком дорогое для заказчиков: только за первое полугодие 2022 г. отечественные серверы и СХД подорожали в 1,5 раза. В ближайшее время ожидать снижения цен не стоит — российские поставщики работают в условиях повышенного спроса, а также нехватки комплектующих и сложностей с их логистикой. В среднем стоимость российских серверов на 25-40% выше их зарубежных аналогов — в зависимости от бренда и функциональных возможностей. Иностранные вендоры получают значительные скидки от поставщиков компонентов, что позволяет им даже в условиях серого импорта успешно конкурировать с российскими решениями.

Сам параллельный импорт себя так и не оправдал, несмотря на высокие ожидания в 2022 г. Заказывать оборудование из-за рубежа сложно и неоправданно долго — сроки поставок могут затягиваться на несколько месяцев. При этом остался нерешенным вопрос гарантий на продукты и сервисной поддержки от вендоров. Роль техподдержки взяли на себя отечественные интеграторы и поставщики — но это временное решение. Продукты регулярно обновляются, а доступа к базе знаний от глобальных ИТ-игроков у них нет. В результате компании, которые предпочитают покупать оборудование из-за рубежа, сильно рискуют как надежностью, так и безопасностью базовой ИТ-инфраструктуры.

Впрочем, ограничение серого импорта законодательно тоже не выход.

«Недавно зашла речь о сокращении перечня оборудования, доступного для ввоза. Эта мера преждевременна — многие компании до сих пор используют импортное оборудования, и полностью переходить на отечественные продукты в текущих условиях долго и дорого. Вместо этого нужно стимулировать отечественный бизнес постепенно обновлять ИТ-инфраструктуру с помощью российского аппаратного обеспечения. Для этого необходимо, в первую очередь, стабилизировать цены на отечественные продукты, а значит, необходима поддержка реестровых производителей. Для коммерческого сектора стимулом выпускать доступное российское оборудование может стать обнуление НДС», — сказал Юрий Ярков, директор по продуктам Gagar>n.

Отечественные поставщики готовы полностью удовлетворить потребности заказчиков с точки зрения как количества доступного оборудования, так и степени его локализации, но им мешает хлынувший на рынок поток китайского оборудования. Большая доля импорта — не менее 72% — теперь приходится на китайских поставщиков. Однако полностью технологические потребности Китай удовлетворить не может.

В компании прогнозируют, что возвращение отрасли к докризисным показателям возможно не ранее 2032 г. и только при условии государственной поддержки.