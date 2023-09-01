«Эдит про» расширяет практику «1С»-автоматизации

«Эдит про» (группа «Борлас») объявила о расширении на 50% департамента консалтинга, в задачи которого входит развитие отраслевой экспертизы «1С»-автоматизации, во втором полугодии 2023 г.

Следуя за растущим спросом на решения «1С» со стороны российских компаний, «Эдит про» объявила о расширении департамента консалтинга и дальнейшем развитии практики «1С». С этой целью компанией открыт офис в Петербурге, а также проводится интенсивный набор новых аналитиков. В планах «Эдит про» увеличить департамент консалтинга до 200 специалистов уже в 2023 г.

По словам Дмитрия Дугина, директора департамента консалтинга «Эдит про» (группа «Борлас»), проекты, реализуемые сейчас, главным образом связаны с импортозамещением систем, находящихся в статусе КИИ (критическая информационная инфраструктура). Развитие текущих систем и внедрение новых начнется, когда организации закроют основную задачу импортозамещения, и это подогреет следующую волну автоматизации.

В рамках расширения «1С»-практики «Эдит про» будет реализован ряд новых проектов на базе «1С ERP» и «1С: Зарплата и управление персоналом», а также продолжится работа над отраслевым решением «Эдит про» на платформе «1С».

Особое внимание компания планирует уделить отрасли энергетики, где уже начала ряд новых проектов. Отраслевой фокус на ТЭК будет учитываться и при найме новых консультантов.

Компания планирует инвестировать в обучение молодых специалистов.

«Важно уделять внимание работе со стажерами, обеспечивая постоянный рост их квалификации. Это необходимое дополнение к поиску состоявшихся специалистов с нужной экспертизой. Но и просто хороших специалистов недостаточно. Нужны команды, которые формируются только на реальных проектах», — отметил Дмитрий Дугин.

По оценкам экспертов «Эдит про», за последние 5 лет обороты на рынке «1С»-консалтинга выросли десятикратно и исчисляются сотнями миллиардов рублей.

«Ближайшие 3-5 лет будут самыми успешными с финансовой точки зрения для рынка «1С», что связано в первую очередь с обязательным импортозамещением на крупнейших предприятиях РФ. На горизонте более 5 лет ситуация стабилизируется, такого галопирующего роста уже не будет», — сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про» (группа «Борлас»).