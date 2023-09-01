«Рексофт» подтвердил сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO 9001:2015

«Рексофт» (Reksoft) объявила об успешном прохождении инспекционного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и продлении имеющегося сертификата, который будет действовать до конца июля 2024 г.

На протяжении более чем 20 лет «Рексофт» поддерживает строгую политику соответствия международным стандартам качества. В 2023 г. компания в очередной раз подтвердила уровень качества услуг сертификатом стандарта ISO 9001:2015.

В ходе аудиторской проверки пристальному вниманию подверглись технические аспекты работы компании, а также качество выполненных проектов. По итогам «Рексофт» подтвердил свой сертификат на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 в области проектирования, разработки, производства, интеграции, поставки, внедрения, обслуживания и поддержки компьютерных систем.

Отдельное внимание в ходе аудита было уделено треку управления производством цифровых продуктов и сервисов. В «Рексофт» данные процессы выстроены на базе собственного решения – платформы Skillflex. Она относится к классу решений Application Lifecycle Management (ALM) и является ключевым компонентом фабрики цифровых продуктов – комплексного предложения «Рексофт» по созданию современного производства ПО в организациях, занимающихся цифровой трансформаций своего бизнеса. Платформа и результаты ее внедрения получили высокие отзывы аудиторов.

Евгений Минеев, исполнительный директор группы «Рексофт», отметил: «В связи с расширением бизнеса и корректировкой стратегии группа значительно меняет свои бизнес-процессы. В частности, большую долю в них занимает стратегический и технологический консалтинг, а также разработка цифровых продуктов как для наших заказчиков, так и для создания собственной линейки решений. Одной из задач этого аудита была проверка настройки наших новых бизнес-процессов на уровне мировых стандартов. Для “Рексофт” сертификация по стандарту ISO 9001:2015 крайне важна, она гарантирует нашим заказчикам привычно высокий уровень качества взаимодействия и выполнения работ».