SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN на тему: «RPA в госучреждениях: 5 задач для программного робота. Клиентский опыт»

6 сентября в 11:00 (Мск) SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN на тему: «RPA в госучреждениях: 5 задач для программного робота. Клиентский опыт».

RPA помогает государственным организациям повысить эффективность, сократить затраты и улучшить точность выполнения задач. Применение технологии позволяет быстро автоматизировать повторяющиеся процессы, освобождая сотрудников для выполнения более стратегически важных задач.

Своим опытом внедрения программной роботизации поделятся эксперты: разработчики российской RPA-платформы ROBIN, компания SL Soft, и руководители информационно-аналитических центров, созданных для цифровизации органов государственной власти.

Как расширить штат за счет цифровых сотрудников. Что такое RPA?

5 примеров сквозных процессов для роботизации. Метрики успеха.

Как выбрать RPA-платформу? Ключевые факторы для госучреждений.

Из первых уст: опыт внедрения программных роботов в государственных учреждениях.

Участников мероприятия ждут бонусы:

месяц бесплатного использования полнофункциональной версии платформы ROBIN RPA;

сертификат на консультацию бизнес-аналитика по поиску и определению эффективности процессов для роботизации, а также оценке их трудоемкости;

пилот по RPA для трех организаций, где бизнес-аналитик выявит наиболее значимые процессы для роботизации.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.