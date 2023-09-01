Студентов РГУ имени И. М. Губкина научили администрировать операционную систему РОСА «Хром»

Студентов Лаборатории сетей и систем передачи информации РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина научили навыкам администрирования российских операционных систем РОСА. Такая возможность им стала доступна благодаря сотрудничеству университета и разработчика отечественных ОС РОСА «Хром» и РОСА «Кобальт» компании НТЦ ИТ РОСА. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Курсы, подготовленные специалистами НТЦ ИТ РОСА, длились 60 часов и охватывали следующие образовательные модули: «Основы РОСА Linux», «Администрирование РОСА Linux», «Системное и сетевое администрирование РОСА Linux».

Операционная система РОСА «Хром» создана на основе собственного репозитория ROSA 2021.1, в которой используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Важной особенностью является наличие собственного репозитория, который создавался более 10 лет в России. Он содержит более 30 тыс. приложений и компонентов. Для сборки и управления жизненным циклом дистрибутива используется собственная среда и платформа ABF. Все серверные мощности, которые задействуются для разработки и дистрибуции софта, расположены в России и защищены от закладок и незадекларированных возможностей. ОС РОСА «Хром» включена в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ под № 1607.

Студенты смогли ознакомиться с практическими методами развертывания и внедрения продуктов, используя их как инфраструктурное решение, так и в рамках процесса импортозамещения.

Весь материал курсов был представлен в практико-ориентированном формате, что способствовало эффективному усвоению знаний. По итогам курса студентам нужно было успешно справиться с итоговой работой в виде мини-проекта по установке ОС, базовой настройки Сети, интерфейса и других сервисов.

«Сотрудничество с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина началось в 2022 г., и с тех пор университет стал важным партнером нашей компании, — отметил генеральный директор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий. — Студенты университета получили уникальную возможность освоить востребованные навыки администрирования отечественных операционных систем, что значительно обогащает их профессиональный потенциал».

«Наша совместная работа с НТЦ ИТ РОСА – это яркий пример того, как практико-ориентированный подход к обучению способствует глубокому усвоению материала и позволяет студентам лучше понять принципы работы отечественных технологий. Таким образом снижается зависимость от импортных решений», – сказал Александр Белоусов, заведующий кафедрой безопасности информационных технологий университета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

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Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий в России. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. В продуктовый портфель входят операционные системы РОСА «Хром», РОСА «Кобальт» и «РОСА мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.