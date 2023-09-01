ВТБ и «Ростелеком» открыли счет цифрового рубля

Банк ВТБ и ПАО «Ростелеком» провели операции с цифровым рублем. В системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес-онлайн» был открыт счет цифрового рубля. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

С цифрового счета в «ВТБ бизнес-онлайн» юридические лица могут переводить цифровые рубли в безналичные денежные средства и наоборот, принимать операции С2В-оплаты, осуществлять возврат товара физическим лицам с зачислением цифровых рублей на цифровой счет. При этом клиенты банка могут отслеживать статус операций, видеть их историю, а также при необходимости изменять статус цифрового счета — блокировать и разблокировать.

«Платформа цифрового рубля, разработанная Банком России, — это новое пространство расчетов, в котором вся информация о параметрах сделки, любых транзакциях и движениях денежных средств связана в единое целое и максимально защищена. Кроме того, внедрение цифровой валюты — качественный сдвиг в области мировых платежей, новые возможности как для бизнеса, так и для банков в части разработки, внедрения и использования новых финансовых продуктов и инструментов», — отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Александр Боциев.

Для приема платежей от клиентов — физических лиц банк формирует для каждого клиента — юридического лица статический QR-код, содержащий всю необходимую для перевода информацию о получателе средств. Клиент, используя мобильное приложение, может оплатить цифровыми рублями полученные товары или оказанные услуги.

«Мы постарались сделать процесс оплаты максимально простым. Перевод цифровых рублей со счета клиента на счет получателя проводится в режиме онлайн, таким образом оплата цифровыми рублями проходит привычно для клиента, как это происходит при оплате картой или при оплате через СБП», — отметила заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Елена Четверикова.

«Цифровой рубль — принципиально новое средство платежа. “Ростелеком” развивает высокотехнологичные проекты и активно поддерживает новые финансовые ИТ-продукты коллег по рынку для эффективного взаимодействия с клиентами. В качестве цифрового партнера банка ВТБ мы одними из первых протестировали функциональность цифрового рубля, поддержав пилотный проект. Первые операции с цифровым рублем прошли успешно. Удобный интерфейс системы дистанционного банковского обслуживания Банка ВТБ и технология оплаты позволяют комфортно работать с цифровыми рублями», — отметил первый вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.

Операции проводятся в рамках пилота Банка России, стартовавшего 15 августа 2023 г., ВТБ — один из банков-участников. На начальном этапе регулятор пилотирует открытие счетов в цифровых рублях, переводы между клиентами, а также оплату товаров и услуг в розничных точках продаж.

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Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.