Digital-агентство Kodix объявило о своем перезапуске и инвестировало в направления китайского автопрома $300 тысяч

Digital-агентство Kodix анонсировало свой перезапуск: агентство расширяет штат до 150 сотрудников, а также делает ставку на активное развитие направления по работе с китайскими автопроизводителями. Новым СЕО становится операционный директор Жамбал Гармажапов.

Основатели агентства инвестируют $300 тыс. собственных средств в новое направление. Инвестиции пойдут на найм специалистов по работе с китайскими заказчиками, на привлечение опытных игроков на руководящие позиции, а также на маркетинг и PR.

Kodix работает на российском рынке более 15 лет и специализируется на разработке digital-сервисов и экосистем, web/mobile приложений, digital-стратегий, UX и UI дизайн для глобальных компаний.

В 2022 г. агентство открыло свои офисы в США и в ОАЭ, а в 2023 г. –– полностью разделилось на два направления: агентство Outside Digital сфокусировалось на работе с заказчиками из США и Европы, а Kodix –– на сотрудничестве с российскими и азиатскими клиентами.

С начала 2023 г. Kodix заключил контракты с Chery Group и несколькими новыми автопроизводителями. Для новых клиентов команда агентства будет оказывать услуги по стратегическому развитию и поддержке digital-экосистем брендов, в том числе web/mobile приложений.

«В 2021 и 2022 гг. мы выбрали стратегию полной перефокусировки бизнеса на зарубежные рынки и стали инвестировать в эти направления. Но 2023 г. показал, что покидать российский рынок –– преждевременное решение. Сейчас мы наблюдаем рост запросов от рынка, а также возрастающую активность во многих сегментах, особенно в автопроме, где мы исторически занимали лидирующие позиции. В прошлом году мы, как и все, потеряли часть контрактов от представительств европейских автомобильных брендов, но сейчас с приходом китайских, турецких и арабских компаний для агентства открылись новые возможности», – сказал Жамбал Гармажапов, СEО агентства Kodix.