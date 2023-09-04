Для работы над проектами Fix Price запущена школа для стажировки тестировщиков

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price инициировала набор ассистентов тестировщика, благодаря которому начинающие ИТ-специалисты могут попробовать свои силы, стажируясь на проектах компании. Продолжительность обучения одного потока – два-три месяца, в течение которых стажеры получают необходимый для продолжения карьеры опыт в качестве «ассистента тестировщика», а компания – внедряет новые процессы и отладку технической базы благодаря дополнительному ресурсу. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Для того чтобы пройти отбор, будущий ассистент должен иметь минимальные теоретические знания в области тестирования, уметь работать с инструментами тестирования на базовом уровне и желание развиваться в сфере.

«Мы подали идею создания школы тестировщиков нашему партнеру, который выполняет для нас ИТ-задачи. Первый поток стажеров стартовал в конце прошлого года, а второй – этой весной. Их итоги показали, что эксперимент успешен, поэтому в конце осени запланирован набор новой группы стажеров. Стажировка оплачиваемая, в каждом потоке – несколько человек, которые делают первые шаги в ИТ», – сказал Олег Лексин, начальник службы ИТ Fix Price.

За время практики стажеры изучают функциональные блоки приложения Fix Price, получают навыки в разработке тестовой документации, опыт тестирования коммерческих продуктов, а также выполняют задания от наставников по пройденному материалу. После окончания стажировки они могут претендовать на позиции младших тестировщиков.

За информацией о вакансиях можно следить на сайте Fix Price IT.

***

Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен. Компания основана в 2007 г. Fix Price постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким фиксированным ценам. На 31 марта 2023 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 5848 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 31 марта 2023 г. компания управляла 11 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в семи зарубежных странах. В 2022 г. выручка компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).