«PIX просвещение»: вместе умнее: PIX Robotics анонсировала расширение программы сотрудничества с российскими вузами

Компания PIX Robotics, российский разработчик экосистемы ИТ-решений, анонсировала расширение программы «PIX просвещение» по популяризации востребованных профессий в ИТ среди молодежи. Вместе с ведущими федеральными и региональными вузами страны команда PIX Robotics будет обучать студентов RPA-разработке и BI-аналитике на российских продуктах, а также вести инновационные проекты и НИОКР в сфере бизнес-аналитики, роботизации, AI&ML и управления процессами. К программе уже присоединились более 20 образовательных учреждений. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

«PIX просвещение» – программа сотрудничества с образовательными учреждениями, цель которой состоит в подготовке квалифицированных ИТ-специалистов с учетом политики импортозамещения. В рамках программы эксперты PIX Robotics и представители компаний-заказчиков будут разрабатывать учебно-методические пособия, проводить мастер-классы и хакатоны для молодых ИТ-специалистов, помогать им реализовывать новаторские проекты и НИОКР, а также организовывать стажировки. Помимо этого, вузы, участвующие в проекте, получают лицензии на ПО PIX Robotics, которое студенты и преподаватели смогут использовать при выполнении практических и научных работ.

«Наша цель – предоставить студентам множество возможностей для развития навыков в области роботизации и искусственного интеллекта. Будущие аналитики и разработчики смогут поработать в команде с практикующими специалистами и получить ценные знания, которые будут полезны в построении будущей карьеры. За счет синергии продуктов PIX мы покрываем более 30 учебных дисциплин по направлениям «Бизнес-информатика», «Экономика и менеджмент» и прочие. Сотрудничество c вузами поможет развить потенциал будущих специалистов и привлечь новые таланты в ИТ-индустрию», — сказал Сергей Ложкин, генеральный директор PIX Robotics.

«Московская биржа уделяет особое внимание проектам в области образования и просвещения. Мы рады передавать молодым специалистам накопленный опыт и делиться экспертизой в области цифровизации. Уверен, что программа «PIX просвещение» станет для них актуальным и востребованным продуктом», — отметил Вячеслав Подгорнов, начальник отдела цифровизации бизнес процессов «Московской Биржи».

«PIX просвещение» помогает высшим заведениям актуализировать учебные программы в соответствии с сегодняшними запросами российских компаний, которые активно переходят на отечественное ПО. Кроме того, все партнеры программы получают доступ к Академии PIX с набором бесплатных учебных ресурсов, с помощью которых можно узнать много нового об RPA, BI и искусственном интеллекте.

«На кафедре менеджмента и бизнес-аналитики ведутся работы по созданию методов и методики обучения программных роботов. Первоначально мы сотрудничали с зарубежными производителями ПО, но ситуация изменилась, и сейчас возникла острая необходимость перехода на отечественные платформы, и решения PIX Robotics идеально подошли для этого. Команда молодая, амбициозная и активно помогает интегрировать свои программы в учебный процесс», — отметил Александр Цуканов, д.т.н., профессор кафедры «Менеджмент и бизнес-аналитика», Севастопольский государственный университет.

Университет науки и технологий МИСИС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет «Синергия» и другие вузы анонсировали инструменты PIX в своих учебных программах 2023/2024 гг. Более 60 преподавателей прошли обучение по работе на платформах PIX и получили доступ к демоверсиям решений.

«12 наших преподавателей уже проходят обучение и аккредитацию по продуктам PIX RPA, PIX BI и PIX процессы, чтобы с нового учебного года 2023/2024 студенты смогли изучать и создавать проекты на базе продуктов PIX Robotics. На следующий учебный год мы запланировали совместные мастер-классы и хакатоны для бакалавров и магистров, а первое ознакомительное занятие провели в июле вместе с экспертами и партнерами компании PIX Robotics», — отметил Игорь Ильин, д.э.н., профессор, директор Высшей школы бизнес-инжиниринга, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

«Факультет информационных технологий университета «Синергия» уже не первый год реализует практикоориентированные учебные программы, разработанные с учетом современных тенденций цифровой трансформации. Мы стремимся внедрять лучшие программно-аппаратные решения российских ИТ-компаний. Эксперты PIX Robotics уже принимают участие в разработке основных образовательных программ и планируют мастер-классы для магистров и аспирантов. 20 преподавателей факультета проходят обучение и аккредитацию по продуктам PIX», — сказал Александр Батищев, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой искусственного интеллекта и анализа данных университета «Синергия».

Список учебных заведений, которые присоединяются к программе, постоянно расширяется.

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PIX Robotics — российский разработчик решений для среднего и крупного бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA и PIX BI. Платформа PIX входит в реестр отечественного ПО, отвечает требованиями государственных регуляторов, полностью соответствует 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом инновационного центра «Сколково».