Selectel увеличивает выплаты по партнерской программе

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, обновил условия партнерской программы. С 1 сентября 2023 г. размер ежемесячного вознаграждения составит до 15% вместо прежних 9% от всех услуг, оплаченных клиентами по рекомендации. Средства будут выплачиваться на протяжении всего времени, пока новые участники программы пользуются услугами Selectel.

При тратах клиента в «Панели услуг» Selectel до 1 млн руб. в месяц партнер будет получать 10% от размера чека ежемесячно. При этом, если стоимость всех заказанных услуг превысит 1 млн руб. в месяц, выплаты партнерам увеличатся в полтора раза и составят 15% за каждого привлеченного пользователя. Ограничений по объему выплат или количеству привлеченных клиентов нет.

В 2022 г. рост количества участников партнерской программы Selectel составил 34%. 60% привлеченных клиентов пользуются услугами в течение трех и более лет.

«Selectel стремится предложить такие условия рынку, которые бы максимизировали выгоду от партнерства с облачным провайдером, — отметил Георгий Долматов, руководитель направления лидогенерации и продуктового маркетинга Selectel. — Ключевая особенность программы заключается в том, что партнер будет получать выплаты столько, сколько привлеченный клиент будет пользоваться услугами Selectel. При этом вознаграждение будет применяться ко всем продуктам компании и иметь повышенный коэффициент в зависимости от объема потребляемых услуг».

Присоединиться к программе могут как юридические, так и физические лица. Партнерская программа интересна в первую очередь интеграторам, веб-студиям, специалистам по арбитражу трафика и фрилансерам.

Полученные средства можно использовать как для оплаты услуг Selectel, так и вывести на личный счет. При этом провайдер уведомляет Федеральную налоговую службу о полученном доходе, и физическим лицам нет необходимости самостоятельно подавать сведения в ФНС.