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VK объявила о назначениях и изменении организационной структуры

VK сообщила о создании двух бизнес-групп, которые объединят ключевые продукты и сервисы холдинга, а также объявляет о назначении вице-президента по AI, контентным и рекомендательным сервисам. Обновления позволят холдингу более эффективно использовать сквозные технологические разработки для повышения качества работы схожих по функциональности продуктов и решений.

«Вконтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK видео», «VK музыка», «VK клипы» и «VK мессенджер» объединены в бизнес-группу «Социальные платформы и медиаконтент», которую в должности старшего вице-президента VK по медиастратегии возглавил Степан Ковальчук.

Почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы объединены в бизнес-группу «Экосистемные и комплексные сервисы» под руководством старшего вице-президента VK по развитию бизнеса и инвестициям Александра Айвазова.

По мере развития продуктов, бизнес-группы могут расширяться и включать в себя новые активы холдинга. Продукты и сервисы, которые не вошли в созданные бизнес-группы, продолжат развитие в рамках своих подразделений.

Функциональные зоны ответственности старших вице-президентов VK останутся прежними.

Антон Фролов назначен вице-президентом AI, контентным и рекомендательным сервисам. В новом статусе он будет заниматься технологиями искусственного интеллекта, построением единой платформы для рекомендаций и поиска контента для всех продуктов VK. Также в зону ответственности Антона войдет развитие дата офиса. Антон продолжит в качестве CEO возглавлять «Дзен».

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