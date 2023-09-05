«1С» вошла в состав учредителей разработчика сервисов для цифровизации строительства Project Point

Компания «1С» закрыла сделку по приобретению 51% акций компании Project Point. Компания Project Point разрабатывает одноименное веб-решение и мобильное приложение для совместной работы компаний, участвующих в инвестиционно-строительном проекте. Целью дальнейшей работы Project Point является предоставление строительной отрасли РФ лучших инструментов для совместной работы и коммуникаций компаний и специалистов, участвующих в строительных проектах. Операционным руководителем компании Project Point остается ее основатель Юревич Евгений.

Борис Нуралиев, директор фирмы «1С», сказал: «Команда Project Point смогла завоевать хорошую репутацию, реализовав ряд значимых проектов на крупных промышленных объектах строительства в РФ. Накопленный командой опыт позволил реализовать продукт, подходящий и для промышленного, и для гражданского строительства. Благодаря сделке у клиентов «1С» в строительном секторе появится больше возможностей для цифровизации ключевых процессов».

Евгений Юревич, основатель Project Point, сказал: «Мы поняли, что для следующего принципиального скачка в ценности продукта Project Point для строительной отрасли, наличие сильного партнера — очень важный фактор. Как показывает пример других совместных предприятий, 1С — это именно такой партнер. Рассчитываем, что при поддержке 1С мы сможем реализовать планы по развитию и станем отраслевым стандартом для совместной работы компаний на строительных проектах».