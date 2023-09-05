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Большинство россиян считают основными преимуществами работы в ИТ высокие зарплаты и удаленку

По данным опроса «Лаборатории Касперского»*, каждый второй респондент (51%) хотел бы работать в сфере ИТ. При этом зачастую люди не против поменять сферу, но не должностные обязанности. Так, хотел бы перейти в ИТ, но сохранить свою текущую нетехническую должность каждый пятый, а техническую ― каждый десятый (11%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В то же время не хотят работать в ИТ-отрасли 20% опрошенных. Трудиться программистами или разработчиками, но неважно в какой индустрии, предпочли бы 16% респондентов.

Главным преимуществом работы в ИТ большинство (69%) считает высокие зарплаты. На втором месте ― возможность работать удаленно (63%). Гибкий график и интересные задачи привлекают 47% и 46% респондентов соответственно. Треть уверена, что работа в ИТ-сфере обеспечивает социальную стабильность, 31% ― что открывает карьерные перспективы.

В «Лаборатории Касперского» также отмечают, что уровень заработной платы и формат работы играют важную роль, когда речь идет о найме и удержании талантов. Сотрудникам доступны три постоянных формата работы: гибридный, офисный и удаленный. Формат работы устанавливается исходя из особенностей рабочих задач и по согласованию с руководителем. К тому же в компании внимательно анализируют рынок труда и ежегодно проводят пересмотр заработных плат. В 2023 г. в среднем вознаграждение сотрудникам «Лаборатории Касперского» в России было повышено на 19%. Также была пересмотрена ставка для стажеров ― до 50% в зависимости от направления стажировки.

«В ИТ и ИБ востребованы специалисты разных сфер, в том числе нетехнических. В нашей компании строят интересную и успешную карьеру не только разработчики, а еще специалисты самых разных областей ― от маркетологов до финансистов. Об этом в том числе наш проект People in tech. Однако если человек все же собирается поменять сферу деятельности, то стоит взвесить все за и против и ответственно подойти к обучению. При этом важно помнить, что невозможно сразу стать востребованным специалистом ― как и в любом деле, здесь важна практика», ― сказала Марина Алексеева, директор по работе с персоналом «Лаборатории Касперского».

* Опрос New Kaspersky был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» в марте 2023 г. среди 1234 человек в России.

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