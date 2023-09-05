Россияне хотели бы переучиться на айтишников – профессии этой отрасли они считают самыми востребованными

«Альфастрахование» провела опрос и выяснила, что россияне считают перспективными профессии в отрасли информационных технологий, а самые высокие доходы, по их мнению, имеют технари. Именно они могут принести высокий заработок и дают возможность работать удаленно. Если и переучиваться, то на эти специальности.

Если бы участники опроса сегодня меняли профессию, то 12,9% стали бы тестировщиками. Еще 11,6% – data scientist, а 10,8% – аналитиками данных. Об этом CNews сообщили представители «Альфастрахования».

Практически каждый третий – 28,1% – уверен, что эти профессии могут принести высокие заработки. Еще 22,9% выбрали бы их потому, что так появится возможность работать удаленно. 18,8% видят в таких специальностях потенциал, а 16,1% просто считают их интересными для себя.

Большинство, 54%, убеждены, что для получения новой профессии достаточно пройти переквалификацию, а не получать высшее образование. Возможность смены профессии в пользу более высокооплачиваемой для себя рассматривали 44,6% респондентов, а каждый четвертый считает, что возможность роста дохода за счет смены профдеятельности – миф.

При этом на вопрос о том, в какой сфере зарплаты точно вырастут до конца года, каждый четвертый сказал, что в ИТ, каждый пятый – финансовой. В том, что рост доходов возможен в торговле, уверены только 15% опрошенных, 10% – в медицине, 9,6% – в образовании, а 16,5% – автомобильном бизнесе.

Сами же участники исследования сейчас работают в торговле (14,1%), рекламе (13,3%), строительстве (10,7%), ИТ (9,8%), 9,4% – в сфере красоты. 60,4% работают именно по найму, а как ИП – всего 11,4%.

У каждого третьего опрошенного доход составляет от 50 до 100 тыс. руб. и от 100 до 150 тыс. руб. 17,7% зарабатывают от 30 до 50 тыс. руб. Более 150 тыс. руб. получают всего 4,6% респондентов.

Только каждый четвертый считает, что до конца года может увеличить заработок. При этом основной способ – получить повышение. Так говорят 31,8%. Еще 22,9% считают, что для повышения необходимо, чтобы бизнес работодателя вырос в разы, в 18,1% уверены, что увеличить доход можно депозитом на крупную сумму. Сменой работы решить проблему готовы 13,9% россиян.

Несмотря ни на что, успешными себя считают 61,4% опрошенных.

В опросе приняли участие 1229 человек.

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Группа «Альфастрахование» – частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «Альфастрахование», ООО «Альфастрахование-жизнь», ООО «Альфастрахование-ОМС», ООО «Медицина альфастрахования». Услугами «Альфастрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 125 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране.