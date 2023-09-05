Стартует второй сезон образовательного проекта для молодых предпринимателей «Мой бизнес.первое дело»

3 октября 2023 г. стартует второй сезон образовательного онлайн-проекта Минэкономразвития, «Деловой среды» и VK на базе программы развития «Другое дело» для начинающих предпринимателей «Мой бизнес. первое дело». Об этом CNews сообщили представители VK.

Цель – помочь новичкам запустить свой бизнес и успешно его развивать. В течение 10 недель начинающие предприниматели смогут пройти путь от создания бизнес-идеи до разработки плана ее реализации и первых продаж под руководством опытных наставников.

«В социальном партнерстве со «Сбером», VK и АНО «Россия страна возможностей» мы успешно провели первый сезон проекта. Его участниками стали почти 12 тыс. человек из 85 регионов России. Мы отмечаем, что участники проекта выбирают быстрорастущие и перспективные отрасли. Лидером выбора стала сфера, связанная с питанием – 16% проектов. Рост этой отрасли по данным Росстата составил почти 15% за полгода. На втором месте оказалось сфера, где происходит замещение ушедших брендов – производство одежды и украшений выбрали 14%. Каждый пятый планирует развивать бизнес в сфере обучения и детской тематики. Исходя из полученных данных, а также на основе обратной связи от участников мы сформировали траектории по развитию проектов – «Еда и напитки», «Креативные индустрии», «Маркетплейсы», «Услуги», «Производство», «Торговля» и «Социальное предпринимательство», – отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Обучение будет проходить в три этапа, которые будут включать вебинары и практические занятия. Первый этап — «Предакселератор», во время него участники разработают идею своего будущего дела, изучат основные инструменты, сформируют бизнес-модель и выберут интересную для себя сферу бизнеса. Определиться с направлением помогут действующие российские предприниматели, которые будут представлять одну из семи сфер. Так в категории «Еда и напитки» приглашенным экспертом выступит сооснователь онлайн-агрегатора и сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь деревенское» — Илья Елпанов, а про креативные индустрии и особенности их продвижения расскажет директор VK Records — Виктор Абрамов.

В рамках второго этапа — «Акселератора» — участники получат дополнительный бюджет на продвижение, чтобы протестировать спрос на продукт, найти клиентов и привлечь первые продажи с помощью платформы «VK реклама».

Последний этап — защита проекта — участники презентуют свои бизнес-планы экспертам программы и получат практические советы для дальнейшего развития своего дела.

«Проект помогает преодолеть большинство стартовых барьеров и ошибок и повысить выживаемость компаний. 61% финалистов первого сезона — это молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. А наибольшее число финалистов было из Забайкальского края, Краснодарского края, Москвы, Республики Татарстан и Рязанской области. У тех, кто не успел попасть на проект, теперь есть такая возможность — до 3 октября мы вместе с Минэкономразвития и VK набираем участников на второй сезон бесплатного обучения», — сказал Алексей Грищенко, и.о. генерального директора «Деловой среды».

Эксперты VK и «Деловой среды» расскажут, как найти идею, собрать команду и использовать диджитал-инструменты с максимальной отдачей в каждой из семи категорий бизнеса. Вместе с наставниками начинающие предприниматели смогут зарегистрировать бизнес и запустить свое дело. Кроме того, всем участникам проекта будет открыт бесплатный допуск в закрытый клуб «Деловая среда премиум». А за каждое выполненное задание будут начисляться баллы в мини-приложении «Другое дело» «Вконтакте», которые можно обменять на бонусы: мерч, подписки на онлайн-сервисы, путешествия по стране. Проект «Другое дело» реализуется АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке VK.

Участие в программе бесплатное и доступно для всех желающих.