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Виталий Аникин возглавил совет директоров ГК «Цифра»

Совет директоров ГК «Цифра» на внеочередном заседании принял единогласное решение об избрании Виталия Аникина председателем совета директоров компании.

Виталий Аникин окончил экономический факультет Кузбасского государственного технического университета.

Имеет 25-летний опыт работы в крупных российских компаниях как «Кузбассуголь», «Иркутскэнерго», «Т плюс». В компании «Т плюс» отвечал за стратегию и инвестиции в должности заместителя генерального директора.

Сфера профессиональных интересов – инвестиции, M&A и цифровая трансформация бизнеса.

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