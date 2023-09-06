В софтверной индустрии 44% рабочего времени сотрудников в 2023 году приходится на удаленный режим работы

Ожидаемая доля человеко-часов, которая будет приходиться на удаленный режим работы в российских софтверных компаниях по итогам 2023 г., составила 44% — на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее. В 2021 г. данный показатель был намного выше — 55%. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Соответствующие расчеты сделаны на основе ожиданий руководителей предприятий в рамках собственного ежегодного исследования «Руссофт», посвященного ситуации в российской софтверной индустрии. Уделить особое внимание такому явлению, как массовый переход ИТ-персонала на удаленный режим работы, заставила пандемия, сопровождавшаяся всяческими запретами и локдауном, введенным весной 2020 г.

В 2021 г. 54% человеко-часов работы опрошенных компаний пришлось на работу вне офиса. В 2022 г. этот показатель снизился до 36%, а в 2023 г. возрос до 41%. Если экстраполировать эти данные на всю индустрию, то получается, что доля удаленной работы в эти годы составляла 55%, 42% и 44% соответственно.

«У «Мойофис» есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе и Самаре, а городов присутствия компании еще больше - наши коллеги работают по всей России. И новички, и текущие сотрудники из любого города России могут переехать в города, в которых есть офисы нашей компании, и мы окажем им необходимую поддержку. За 2022-2023 гг. всего 12 сотрудников воспользовались этой возможностью, исходя из этого мы делаем вывод, что сотрудники предпочитают возможность удаленной работы, находясь в своих родных городах. Мы стремимся наладить процессы таким образом, чтобы сотрудники могли работать удаленно так же эффективно, как в офисе. Так, например, для ряда городов, где у нас формируются большие команды мы предусматриваем возможность аренды коворкинга за счет компании», – отметила Александра Мин, директор по персоналу «Мойофис».

В 2022 г. произошло явное сокращение доли удаленного режима работы. При этом возвращение в офисы части сотрудников произошло почти во всех категориях компаний, но неравномерно. Наибольшее сокращение «удаленки» произошло в тех компаниях, которые разрабатывают программные продукты, имеют оборот менее 375 млн руб., долю экспорта менее 50% и которые расположены за пределами Москвы и Петербурга.

В 2023 г. необходимость использования удаленного режима возросла из-за того, что часть сотрудников выехала за рубеж (в основном, из-за продолжения работы с заказчиками из недружественных стран» с позиции третьих стран, а также из-за опасений призыва в армию).

Анна Васильева, HR-директор компании RNT Group: «Работа удаленно или в гибридном режиме по-прежнему находится в топе ожиданий кандидатов и сотрудников. Кандидаты предпочтут отказаться от предложения о работе, чем выходить на 100% пребывание в офисе. И прогрессивные работодатели идут навстречу, предоставляя гибкий режим работы для ИТ-специалистов. Интересно, что тренд на сохранение удаленки также стимулирует импортозамещение в HR, мы видим это на примере наших заказчиков. Основной минус удаленки – это риски потери контакта с сотрудником. Поэтому работодателю нужно предоставить специалисту инструменты не только для производственных задач, но и для планирования карьерного пути, прокачивания навыков, участия в жизни компании, использования бенефитов. Для себя же важно обеспечить получение people-аналитики для проактивных действий для снижения оттока кадров и контроля за эффективностью. Для многих компаний сейчас эта проблема стоит остро: в HR по-прежнему используются разрозненные системы, а вендоры некогда востребованных комплексных решений ушли. В итоге активно растет спрос на HR-платформы, которые, с одной стороны, обладают готовым функционалом для быстрого внедрения и результата, а с другой - дают возможность позднее разработать и нарастить функциональность для построения HR-экосистемы уже под специфику конкретной компании».

Удаленный режим работы в большей степени подходил в 2021-2022 гг. для компаний, которые значительную часть дохода получали от работы на зарубежных рынках. В 2023 г. оказалось, что этот режим больше подходит и для тех компаний, которые работают только на российском рынке. Это можно объяснить тем, что сокращение экспорта в недружественные страны привело к сокращениям персонала, а рост импортозамещения — к расширению найма сотрудников. В то же время, из-за массового выезда специалистов за рубеж по разным причинам работодатели вынуждены чаще использовать удаленный режиме, чтобы не терять сотрудников, переехавших временно в другие страны.

Дмитрий Серый, заместитель директора и соучредитель компании VINTEO: «В 2023 г. крупнейшие западные ИТ-корпорации активно переводят сотрудников с полной «удаленки» на гибридный график, который предусматривает обязательное посещение офиса два-три раза в неделю. Основные причины отказа от удаленной работы - снижение эффективности коммуникации в рабочих процессах, невозможность полностью контролировать сотрудников и угрозы безопасности данных. Эти минусы справедливы и для российских компаний, возвращающих сотрудников в офисы. Однако грамотно организованная «удаленка» имеет ряд неоспоримых преимуществ - это возможность нанимать персонал из разных регионов, снижение затрат на аренду офисной инфраструктуры, экономия времени и средств сотрудников на поездки. Удаленный режим продолжает быть конкурентным преимуществом работодателей в ИТ-отрасли как в России, так и за рубежом - некоторые сотрудники готовы даже отказаться от 10% повышения зарплаты в пользу возможности трудиться без привязки к офису».

Показатель для компаний с оборотом менее 375 млн руб. менялся в последние три года незначительно, а компании с оборотом более 375 млн руб. более активно подстраивали организацию труда своих сотрудников под изменившиеся обстоятельства.

Лидирующая позиция Москвы по показателю удаленной работы в 2021-2022 гг. говорит о том, что столичные компании всегда более других были нацелены на рекрутинг в регионах (у них более 60% штата находится в других городах). По-видимому, в результате апробации широкого применения удаленного режима работы в условиях пандемии московские предприятия увидели возможность набора сотрудников в регионах без открытия в них собственных офисов. В 2023 г. показатель использования удаленного режима работы для всей индустрии вырос за счет региональных компаний.

Екатерина Петрова, руководитель HR-направления НТЦ АРГУС, рассказала об особенностях удаленной работы в компании: «Учитывая все плюсы и минусы удаленки, мы активно практикуем гибридный формат, чередуя дистанционную и офисную работу, переоборудовав свой офис в удобное коворкинговое пространство с возможностью бронирования рабочего места на определенное время. Полностью адаптировавшись к современным реалиям в формате онлайн, уже можем уверенно сказать, что удаленка и «гибрид» не влияют на производительность труда. Более того, мы полностью перевели в онлайн самые различные HR-процессы: от онбординга до exit-интервью, а также расширили географию поиска сотрудников, предлагая соискателям вакансии на условиях полной дистанционной работы».

Сравнение результатов опросов за три предыдущих года свидетельствует о том, что при острой необходимости, на удаленный режим работы можно оперативно дополнительно перевести не менее чем 13% персонала, но такой переход является нежелательным для компаний или для самих разработчиков ПО.