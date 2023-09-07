7 из 10 программистов считают себя перфекционистами в работе

Стремление к достижению идеальных результатов в работе характерно для 6 из 10 россиян. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные россияне, имеющие опыт работы, и представители компаний из всех округов страны.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных стремление к идеалу в работе отмечают у себя HR-менеджеры (76%), врачи (75%), специалисты по закупкам (74%), программисты (71%), системные администраторы (63%). Меньше всего рабочий перфекционизм свойственен операторам кол-центров (43%) и продавцам (47%). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Отвечая на вопрос о трудовом перфекционизме, только 19% нанимателей назвали эту черту характера необходимой для работы в их компании, 58% отметили, что постоянно стремится к совершенству необязательно: «Сотрудники должны четко выполнять свои инструкции. Этого достаточно для успешной работы организации».

В то же время 63% россиян назвали себя перфекционистами в работе: «Люблю, когда все четко и на своих местах. А еще классно из хаоса рождать порядок». Впрочем, чем старше респонденты, тем реже они замечают за собой подобную черту: 69% среди респондентов моложе 34 лет и 57% среди опрошенных старше 45 лет. С ростом уровня дохода ситуация обратная: чем выше зарплата, тем чаще россияне наблюдают у себя стремление к идеальному выполнению задач — 56% среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. в месяц и 61% среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. Женщины стремятся к совершенству больше мужчин (66 и 59% соответственно).

16% россиян не считают себя перфекционистами в работе: «Идеал недостижим в принципе. Важно, чтобы работа над проектом была правильно рассчитана, без потери времени и кадров. Главное — функциональный результат».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных стремление к идеалу в работе отмечают у себя HR-менеджеры (76%), врачи (75%) и специалисты по закупкам (74%). Меньше всего рабочий перфекционизм свойственен операторам кол-центров (43%) и продавцам (47%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 743

Время проведения: 1 августа – 5 сентября 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы

Размер выборки: 5000 респондентов, по 200 представителей 25 профессиональных групп.