«Айтисфера» и Sitronics Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Айтисфера» и Sitronics Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны намерены совместно развивать сферу применения данных дистанционного зондирования Земли в агросекторе, повышать эффективность мониторинга сельскохозяйственных земель и посевов.

Компания «Айтисфера» – разработчик ИТ-решений для АПК. Свыше 8 тыс. хозяйств контролируют свои поля с помощью сервисов «Айтисферы». Накоплены данные больше чем о 7 млн га земли. Предприятие развивает аграрные маркетплейсы, создает технологии оценки потенциала сельскохозяйственных земель в разных регионах России.

«Итоги совместной работы станут опорными для цифровой трансформации сельского хозяйства. Опыт компаний можно будет транслировать на другие предприятия агросферы. Кроме того, взаимовыгодное сотрудничество послужит основой для научной базы. Научные разработки компаний лягут в основу тематических публикаций и исследований», – отметила исполнительный директор «Айтисферы» Анна Кудинова.

Многопрофильная российская компания Sitronics Group занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики и реализацией крупномасштабных проектов, в том числе в сфере сельского хозяйства. Кроме того, у компании есть значительный опыт работы в развитии цифровых сервисов с применением космических данных и технологий.

«Сегодня цифровизация и внедрение современных инструментов позволяет повышать эффективность отрасли в целом, помогает принятию мер и своевременных решений. Наше сотрудничество послужит дальнейшему развитию сервисов предоставления и аналитики данных для более оперативного и достоверного контроля за состоянием сельскохозяйственных земель», – сказала управляющий директор отраслевого направления Sitronics Group Милана Элердова.

Площадкой для практического применения станет проект «Айтисферы» – ExactFarming, уже действующая платформа цифрового сельского хозяйства, на которой фермерам предлагают современные цифровые сервисы для управления бизнесом.

Подписание соглашение прошло при участии заместителя премьер-министра Республики Татарстан – министра промышленности и торговли Республики Татарстан Олега Коробченко и заместителя министра сельского хозяйства Республики Татарстан Дмитрия Яшина.