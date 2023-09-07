Экономика за год потеряла более 10% активных покупателей

Во II квартале 2023 г. число покупателей, которые совершали покупки не первой необходимости (например, техники, косметики, зоотоваров, авиа- или ж/д билетов) снизилось примерно на 10% относительно аналогичного периода 2022 г., показало исследование продукта «Прогноз спроса» Platforma. Основной вклад в такое снижение могли внести релокация и частичная мобилизация, а также переход части населения к более экономной модели потребления. Снижение покупательской активности также коррелирует с динамикой рынка труда, где эксперты наблюдают острую нехватку персонала. Об этом CNews сообщили представители Platforma.

Специалисты продукта «Прогноз спроса» Platforma проанализировали анонимизированные данные о транзакциях 26 млн пользователей и зафиксировали снижение числа покупателей сразу в нескольких категориях: бытовой технике и электронике (на 13% во II квартале 2023 г. относительно II квартале 2022 г.), косметике (на 12%), зоотоварах (на 17%), авиа- (на 10%) и ж/д (на 16%) билетах. Таким образом, количество активных покупателей уменьшилось более чем на 10%.

«Мы полагаем, что покупатели, тратившие деньги в категориях не первой необходимости, могли уехать, либо пересмотрели параметры своих расходов. В целом, наше исследование показывает, что спрос пока не достиг показателей прошлого года. Об этом свидетельствует не только сужение аудитории, но и снижение средних и совокупных трат, которые мы фиксируем практически во всех наблюдаемых сферах», – сказал директор продукта «Прогноз спроса» Platforma Николай Герантиди.

Например, совокупные расходы потребителей на косметику во II квартале 2023 г. уменьшились на 15% относительно такого же периода в 2022 г., а средние траты каждого покупателя – на 3%. Аналогичная динамика в категории бытовой техники и электроники. Рынок зоотоваров во II квартале 2023 г. потерял 17% в рублях при стабильных средних тратах. Совокупные расходы на авиабилеты снизились на 11% при уменьшении средних трат на 1%.

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Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.