КРЭТ открыл в Ульяновске первую бесплатную корпоративную школу радиоэлектроники для детей

В Ульяновске открылась первая бесплатная корпоративная школа радиоэлектроники «УКБП-Start» для детей, где будут обучать основам радиоэлектроники, микропроцессорной техники и программированию. Она создана на базе Дворца творчества детей Ульяновским конструкторским бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех»).

В церемонии открытия приняли участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских, руководство КРЭТ и УКБП. Об этом CNews сообщили представители госкорпорации «Ростех».

Школа «УКБП-Start» будет обучать детей 8-10 лет и 10-13 лет на специальном учебном оборудовании Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, а сам класс после реновации — точная копия рабочего места производственных площадок предприятия. Открытие корпоративного класса УКБП — это еще один шаг в системной работе предприятий КРЭТ, которая направлена на профориентацию детей с раннего возраста и развитие кадрового потенциала.

«Радиотехника и радиоэлектроника – это очень увлекательное, захватывающее, крайне важное направление науки и техники. Я сам был радиолюбителем и с седьмого класса интересовался этим направлением. Убежден, что ребятам будет очень интересно и очень полезно познакомиться с его основами. Открытие такой школы - очень важное событие для всего региона, которое, безусловно, положительно скажется на судьбе многих наших ребят, на их осознанный выбор будущей профессии, и в перспективе – на укрепление промышленного потенциала Ульяновской области. Выражаю огромную благодарность всем, кто принимает участие в реализации этого учебного, научно-познавательного проекта. И прежде всего – сотрудникам Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, а также Дворца творчества детей и молодежи», - отметил Алексей Русских.

Младшие группы школы «УКБП-Start» будут изучать основы радиоэлектроники, старшие пройдут курс по основам микропроцессорной техники и программированию. Программы основаны на лучших практиках образовательных организаций России и согласованы со специалистами УКБП.

«Персонал — это самый важный актив любого предприятия. Ульяновское конструкторское бюро приборостроения наращивает производство и повышает стандарты качества продукции, потому заранее готовит будущих квалифицированных специалистов. Создавая школу «УКБП-Start», мы начинаем знакомить с профессией детей со школьной скамьи и закладываем надежный фундамент для непрерывной и многоступенчатой подготовки специалистов», — отметила заместитель генерального директора по развитию КРЭТ Изумруд Алимурадова.

«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения — ведущее предприятие КРЭТ, которое разрабатывает и производит бортовое радиоэлектронное оборудование для всех отечественных самолетов и вертолетов, оправдывая свой девиз «Без нас в России не летают». Сегодня предприятие является ключевым участником в выполнении государственной программы развития гражданской авиации. Поэтому очень важно инвестировать в развитие персонала на самом раннем этапе. И сегодняшнее торжественное открытие нашей корпоративной детской школы радиоэлектроники — важный шаг в этом направлении», — отметил генеральный директор УКБП Александр Войт.