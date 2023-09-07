R-Style Softlab вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг

R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы впервые вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг 2022.

Рейтинг, подготовленный CNews Analytics, составлен на основе данных 130 компаний, разрабатывающих или продающих отечественные ИТ-продукты и сопутствующие услуги. Составители рейтинга отмечают, что темпы роста выручки компаний, предлагающих рынку российские решения, в среднем вдвое превышают темпы роста участников рейтинга CNews100. Это говорит о востребованности российских продуктов.

Компания R-Style Softlab впервые стала участником рейтинга поставщиков российских продуктов, заняв 59 строчку. При составлении рейтинга учитывались продажи компанией отечественных продуктов и сопутствующих услуг.

В 2022 г. R-Style Softlab перезапустила направление системной интеграции и предоставления партнерской продуктовой линейки. Компания провела анализа запросов рынка и ключевых продуктов, требующих перевода на отечественные решения, по итогам которого был сформирован партнерский хаб для предложения рынку комплексного пакета импортозамещенных решений, соответствующего отраслевым трендам и требованиям клиентов.

«В 2022 г. R-Style Softlab вернулась на рынок системной интеграции, пополнив продуктовый портфель коробочными и кастомными импортозамещенными программными решениями партнеров», — сказала коммерческий директор R-Style Softlab Анастасия Строкова, — Для запуска комплексных проектов по автоматизации бизнеса компания R-Style Softlab создала партнерский хаб, в который вошли решения ведущих российских производителей оборудования и программного обеспечения, а также собственные программные продукты. Партнерские решения прошли экспертный отбор на соответствие критериям технологической зрелости и надежности, с доказанными экономическими эффектами использования. В настоящее время в составе партнерского хаба представлены более 30 российский компаний. Ключевыми партнерами являются такие компании как «1С», Websoft, ГК «Астра», «Базальт», Postgres Pro, Yadro, «Киберпротект», «Аквариус», «Гравитон», Naumen и другие. В текущем году мы продолжаем реализовывать утвержденную стратегию и сосредоточились на предоставлении рынку комплексных решений в части импортозамещения, а также собственных импортозамещенных продуктов, среди которых – мультиплатформенная АБС RS-Bank».