Сбер проведёт технологическую конференцию для ИТ-сообщества SmartDev

Сбер выступит организатором технологической конференции SmartDev 2023 для разработчиков, инженеров, аналитиков и других представителей техносообщества, которая пройдёт 21 сентября в московском кинотеатре «Октябрь».

Ведущие инженеры и разработчики Сбера, VK, Яндекса, Kaspersky и других компаний страны расскажут о планах развития своих сервисов и запуска новых продуктов, поделятся последними трендами рынка. Впервые в России выступит генеральный директор Gitee, китайского аналога GitHub.

На мероприятии ИТ-эксперты выступят в шести треках: машинное обучение и искусственный интеллект, архитектура, методология и инструменты разработки программного обеспечения, технологии хранения больших данных, безопасность, а также стратегия и инновации.

Машинное обучение и искусственный интеллект. Эксперты обсудят революцию больших языковых моделей и перспективы их развития. Спикеры Сбера расскажут о развитии нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat.

Архитектура. Проектировании архитектуры в условиях последних трех лет, классическое противостояние микросервисов и монолитов. Участники поговорят о том, кто такой архитектор, что значит «мыслить как архитектор» и каково место архитектора программного обеспечения сегодня

Методология и инструменты разработки ПО. Последние тренды в области DevOps, темы повышения производительности разработки путём построения сквозных производственных конвейеров, а также отечественных реализаций платформ для Kubernetes и альтернатив зарубежным CI/CD-инструментам после ухода иностранных вендоров.

Хранение больших данных. Вопросы отказоустойчивости систем управления базами данных, разбор различных сценариев аварий и существующих подходов к восстановлению на реальных примерах. Спикеры обсудят технические аспекты реализации пайплайнов данных и хранилищ.

Безопасность. Эксперты расскажут о защите контейнеров в Runtime, реализации Secure Software Development Lifecycle (SSDLC) на open-source-компонентах, совместном использовании SAST и DAST.

Стратегия и инновации. Спикеры обсудят способы выхода отечественных компаний на международные рынки в условиях новой реальности, текущие технологические и экономические тренды, а также основные вызовы, стоящие перед всем российским ИТ-сообществом.

Также на SmartDev объявят победителей «Конкурса красоты кода» среди разработчиков, а также пройдет награждение призеров хакатона Сбера по блокчейну.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация доступна на сайте конференции, где Сбер также проведет онлайн-трансляцию.

SmartDev — технологическая конференция Сбера для разработчиков, инженеров, аналитиков и других представителей техносообщества. Впервые она прошла в 2021 году, на ней выступило более 100 спикеров, а трансляция собрала 1,5 млн просмотров.