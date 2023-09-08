Ассоциация «Руссофт» и сообщество «я-ИТ-ы» подписали соглашение о сотрудничестве

Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий «Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы» Центрального федерального округа» подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является продвижение интересов и профессиональное развитие участников ИТ-отрасли для повышения уровня цифровизации российской экономики.

Сотрудничество сторон предполагает активную работу по формированию и продвижению законодательных и общественных инициатив для улучшения качества подготовки ИТ-кадров, развития сообществ цифровых управленцев.

Валентин Макаров, президент НП «Руссофт», сказал: «Считаю важным объединить усилия организованного ИТ-бизнеса в лице «Руссофт» и цифровых управленцев в лице сообщества «я-ИТ-ы» для продвижения общих интересов по эффективной цифровизации экономики страны. Мы планируем ряд мероприятий и активностей. Важным направлением сотрудничества также станет взаимодействие с партнёрами из дружественных стран для роста экспорта российских ИТ-продуктов и услуг и привлечения квалифицированных ИТ-кадров и импорта необходимой ИТ-продукции».

Павел Клепинин, директор по стратегическому развитию «Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы», сказал: «Для сообщества «я-ИТ-ы» заключение соглашения с такой серьёзной ассоциацией - важная веха в развитии международного направления. Прямо сейчас наши организации уже совместно готовят онлайн- и офлайн-деловые конференции в Индии, направленные на установление крепких связей между CIO/CDTO наших стран по линии общественной дипломатии. На очереди остальные страны BRICS+».