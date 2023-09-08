«День поставщика ИТ. Вход свободный»

«Норникель» провел в Москве первый открытый форум для ИТ-вендоров «День поставщика ИТ. Вход свободный». В мероприятии приняли участие более 100 компаний из разных городов страны.

Чтобы удовлетворять все потребности бизнеса, создавать для него уникальные разработки, компания заинтересована в построении партнерских отношений с поставщиками. Ежегодно в департаменте информационных технологий проводится более 700 закупочных процедур. За последние три года, в среднем в год приходят 86 новых участников. Каждый год количество новых поставщиков в закупках ДИТ вырастает на 55 процентов. Очевидно, что такие объемы и стоящие за ними задачи требуют особых отношений с партнерами. Основной целью форума стало повышение эффективности взаимодействия благодаря открытому диалогу.

«Мы собрались здесь, чтобы научиться больше доверять друг другу. Низкий уровень доверия мешает открытым отношениям, тормозит принятие решений, не позволяет развиваться. Давайте делать работу вместе. Мне бы хотелось, чтобы после этой встречи мы смогли вести дела более доверительно, а значит, более эффективно для взаимной пользы и выгоды», – приветствовал участников форума старший вице-президент – финансовый директор Сергей Малышев.

Лидеры бизнес-направлений «Норникеля» познакомили поставщиков с внутренними процессами, рассказали о целях и планах на ближайшее будущее, а также развеяли мифы, связанные с техническими рисками. На панельной дискуссии участники обсудили предложения по импортозамещению ПО и получили ответы на интересующие вопросы, которые поставщики присылали при регистрации.

«Очень интересное мероприятие. Прежде всего потому, что мы увидели полноценно структуру ИТ-команды «Норникеля». Думаю, что такие глобальные игроки как «Норникель» всегда вызывают некое опасение в части структуры – к кому идти, с какими вопросами, кто за что отвечает. Сегодняшнее мероприятие снимает львиную долю этих вопросов», – поделился впечатлениями директор по работе с промышленными компаниями Yandex Cloud Павел Приедитис.

«Уровень представителей «Норникеля» на этом мероприятии говорит о том, что оно действительно открытое. И у меня, как у поставщика, работающего с «Норникелем» достаточно долго, были определенные вопросы, которые сегодня буквально за один день решились», – говорит директор департамента компании «Визард» по работе с ключевыми клиентами Юрий Платонов.

Мероприятие стало отправной точкой в укреплении партнерских отношений. Благодаря открытому диалогу и инструментам взаимодействия компания и крупнейшие российские вендоры смогут эффективно выстраивать совместную работу.

«Для компании важно получить широкий спектр надежных поставщиков услуг и оборудования для совместного решения задач в области достижения технологического суверенитета. «Норникель» – в числе первых, кто провел такое мероприятие в сфере ИТ. Надеемся, что это позволит повысить как эффективность, так и конкурентность наших закупок в области ИТ по группе компаний», – прокомментировала вице-президент по информационным технологиям Лиана Ермишина.