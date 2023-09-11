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19 октября 2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум

19 октября 2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум — крупнейшее деловое событие в Европе, посвященное LegalTech и цифровой трансформации юридической функции.

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За пять лет форум стал главной экспертной площадкой, которая объединяет профессионалов юридической отрасли, открытых к технологиям. В рамках форума топ-менеджеры ведущих российских компаний расскажут о реальном опыте автоматизации работы юристов — от причин, побудивших к трансформации юридической функции, до непосредственного внедрения LegalTech-решений, а также представят честные истории успеха или ошибок в применении технологий для юристов.

В программе форума — только best practice и высочайший уровень экспертности:

  • истории автоматизации работы юристов от ведущих российских и международных компаний;
  • опыт практиков в формате how-to: честно говорим об успешных кейсах и делимся неудачами;
  • мастер-классы и воркшопы от разработчиков LegalTech-решений;
  • закрытые сессии и персональные консультации от экспертов автоматизации;
  • бизнес-встречи и нетворкинг.

В числе спикеров:

  • Алексей Пелевин, CEO, компания PravoTech;
  • Алексей Шорин, руководитель юридической службы, Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ;
  • Евгений Антаков, исполнительный директор, лидер кластера «Автоматизация процессов взыскания» Департамента по работе с проблемными активами», ПАО СБЕРБАНК;
  • Евгения Жаркова, руководитель направления правового сопровождения коммерции, Ozon;
  • Елена Сергеева, руководитель юридического департамента, IDS BORJOMI RUSSIA & BELARUS;
  • Ирина Тычинина, ведущий юрисконсульт правовой службы, «СБЕР Страхование жизни»;
  • Мария Курбатова, директор юридического департамента, Европлан.

И другие.

Аудитория форума:

  • Руководители юридических департаментов получат конкретные советы по автоматизации бизнес-процессов — от локальной задачи до комплексной трансформации, найдут решения для повышения эффективности работы команды, а также изучат лучшие методики юридического управления бизнесом.
  • IT-директора выделят параметры при выборе вендора, смогут выбрать лучшее сертифицированн ое отечественное решение и узнают, как сэкономить на IT-обслуживании без потери качества.
  • LegalOps оценят уровень технологических изменений в своей и в других компаниях, смогут найти инновационные сервисы для автоматизации LegalTech-проектов, узнают лучшие способы оцифровки юридических процессов.
  • Юристы смогут оценить те рабочие задачи, которые стоит передать роботам, изучат инструменты для минимизации рутинных задач, а также узнают, как прокачать свои профессиональные навыки и зарабатывать больше.

Алексей Пелевин, основатель и CEO компании PravoTech: «Развитие технологий — процесс постоянный. Уже сегодня LegalTech-инструменты способны высвободить юристу около четверти рабочего времени, которое он может потратить на выполнение более важных и креативных задач. Это крайне актуально в условиях беспрерывно возрастающей нагрузки на юридическую функцию. Впечатляющие результаты — именно за синергией технологий и людей. Местом для открытого диалога, обсуждения сложностей и перспектив индустрии станет 5-й кейс-форум pravo (tech)».

Форум pravo (tech) 2023 пройдет 19 октября в Москве в online- & offline-форматах в «Центре событий РБК» по адресу: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 7. Онлайн-трансляция форума pravo (tech) будет доступна из любой точки мира.

Подробная информация на сайте форума: https://forum.pravo.tech

Обращаем ваше внимание: по мере подготовки мероприятия информация на сайте регулярно обновляется. Следите за новостями!

По вопросам сотрудничества и участия в форуме: forum@pravo.tech

По вопросам информационного партнерства и аккредитации прессы:

пресс-служба PravoTech, pr@pravo.tech

* Для аккредитации прессы просим отправить заявку на почту, а также указать в письме Ф. И. О., издание, контакты, список техники до 18 октября включительно.

Токен: Kra23ZxciРекламодатель: АО "ПРАВО.РУ"ИНН/ОГРН: 7708095468/1037739182557Сайт: https://pravo.tech/

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