43% россиян никогда не получают премии на работе

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, как часто они получают премии. Опрос проводился среди 5334 российских соискателей с 28 августа по 6 сентября 2023 г.

43% опрошенных россиян сообщили, что у них на работе в принципе нет премий. Чаще всего такой ответ давали жители Омской области (54%), Красноярского края (52%) и Краснодарского края (50%). С точки зрения профессиональной принадлежности доля тех, кто не имеет премий, наиболее высока в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Каждый второй (50%) респондент рассказал, что у него на работе премии периодически выплачивают, еще 7% затруднились ответить. Чаще всего премии получают работники из Ханты-Мансийского автономного округа и Волгоградской области (по 65%), а также представители сфер «Закупки» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 61%).

В частности, 16% россиян получают премии раз в месяц, 13% — раз в год («13-я зарплата»). 9% опрошенных периодически получают разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) либо проектные премии. У 8% премирование происходит раз в квартал, у 4% — раз в полгода.

Ежемесячные премии наиболее распространены в Волгоградской области (31%) и в Удмуртской Республике (30%), а также среди работников розничной торговли (26%) и производства (23%). В свою очередь, «13-й зарплатой» чаще всех могут похвастать жители Ханты-Мансийского автономного округа (29%), а также строители (22%).

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