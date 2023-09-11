БАС и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации

«Беспилотные авиационные системы» и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию и интеграции авиабеспилотников в национальное воздушное пространство Российской Федерации. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

Компании планируют совместно формировать программы развития и реализовывать пилотные проекты для ускорения цифровой трансформации сферы транспорта, включающих внедрение беспилотных технологий при выполнении работ по авиаперевозке грузов, аэрофотосъемке, мониторингу объектов.

Отдельным направлением сотрудничества станет использование действующей инфраструктуры госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и разрабатываемых АО «ГЛОНАСС» технологий авиационного мониторинга для снятия запретов на использование авиадронов в регионах, обеспечения автоматизации взаимодействия эксплуатантов беспилотных авиационных систем с операторами аэронавигационного обслуживания, муниципалитетами, органами исполнительной власти Российской Федерации и структурами, вовлеченными в

По словам гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, использование существующих возможностей госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» первым в России оператором авиабеспилотников с госучастием ускорит развитие отрасли за счет тестирования и вывода на рынок новейших технологий.

«Мы успешно протестировали трекеры российских производителей для мониторинга авиадронов, достоверные данные о маршрутах, которые за счет подключения к «ЭРА-ГЛОНАСС» уже сейчас могут быть доступны контролирующим органам. Такое решение позволит вместо вынужденных запретов в 73 регионах страны открыть небо для беспилотников, – отметил глава АО «ГЛОНАСС». – Следующим нашим шагом станет выпуск прототипа трекера для спутникового мониторинга авиабеспилотников, что открывает новые возможности их применения на территориях без покрытия сотовой связи. Технология будет особенно востребована в регионах Дальнего Востока и Арктики».