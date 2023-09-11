Каждый четвертый программист считает, что нужно менять работу каждые три года

Соискателей, имеющих обыкновение долго не задерживаться на одном месте работы, называют «летунами». HR-менеджеров настораживают специалисты, меняющие компании чаще, чем раз в год. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане и представители компаний из всех округов страны.

3% программистов считают, что менять место работы нужно как можно реже, 1% уверены, что это нужно делать один раз в 10 лет, 10% респондентов утверждают, что работу можно менять не реже, чем раз в пять лет, еще 24% полагают, что менять работодателя лучше раз в три года. 5 из 10 респондентов (52%) меняют место работы по обстоятельствам. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди представителей 25 распространенных профессиональных групп, чаще остальных говорили о том, что работу следует менять по обстоятельствам, операторы кол-центров (67%), HR-менеджеры (66%) и секретари (57%). Администраторы (30%), дизайнеры и менеджеры по работе с клиентами (по 27%) чаще полагают, что работодателя следует менять как можно реже. В 2021 г. 9% программистов считали, что работу можно менять хоть ежегодно. Сейчас же разработчики чаще других специалистов советуют переходить на новое место каждые три года (24%).

38% рекрутеров считают, что смена работы чаще, чем раз в полгода, может отрицательно отразиться на трудоустройстве и таких соискателей можно смело вносить в список «летунов». Еще для 38% подозрительны ежегодные перемещения от одного работодателя к другому. 12% «летунами» считают тех, кто меняет работу чаще, чем раз в три года. Только 8% опрошенных выступают против того, чтобы обвинять в легкомысленности соискателей с короткими периодами работы.

Помимо частой смены работы HR-менеджеров может насторожить и длительный перерыв в стаже. Для 35% рекрутеров безработный период длиной в год и более может стать основанием для появления сомнений в компетентности соискателя. 19% представителей компаний настораживает шестимесячный перерыв. Один из трех рекрутеров считает, что перерыв в работе не должен вызывать сомнений в компетентности соискателя, причем по сравнению с 2021 г. эта позиция стала более популярной.

Какую частоту смены мест работы считают приемлемой сами соискатели? 17% россиян считают, что работу следует менять как можно реже. 12% респондентов утверждают, что работу можно менять не реже, чем раз в пять лет, 7% — не реже, чем раз в три года. Большинство же уверено, что менять работу нужно по обстоятельствам (51%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 181

Время проведения: 17 августа - 6 сентября 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.