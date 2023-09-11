MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE

Компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE и дистрибьютор MONT заключили соглашение, согласно которому MONT сможет осуществлять поставки ключевых решений для обеспечения кибербезопасности портфеля BI.ZONE. Об этом CNews сообщили представители MONT.

По данным исследований BI.ZONE, одна их пяти компаний не может обеспечить устойчивость бизнес-процессов к сбоям. Количество угроз неуклонно растет, а самые актуальные из них в 2023 г. — DDoS-атаки, массовая эксплуатация известных уязвимостей в популярных платформах для построения веб-приложений, фишинг, взлом инфраструктуры с целью кражи данных (шпионаж), их уничтожения или требования выкупа.

Для того чтобы помочь компаниям минимизировать риски, BI.ZONE совершенствует продукты и делает их доступнее, расширяя партнерское присутствие на рынке. Это дает организациям возможность получать инструменты защиты как напрямую от вендора, так и через дистрибьюторов.

Среди решений BI.ZONE, которые MONT предоставит своим партнерам, набор практик и инструментов, позволяющих повысить киберустойчивость компаний в условиях изменяющегося ландшафта угроз.

MONT будет поставлять российским организациям решение для защиты почты от спама, фишинга и вредоносного ПО — BI.ZONE CESP. Кроме того, партнерам станет доступен сервис BI.ZONE Secure DNS, защищающий бизнес от атак, использующих DNS. Он блокирует DNS-туннели, обращения к командным серверам ботнетов, переходы на фишинговые и потенциально опасные домены.

Компании, которые заинтересованы в построении эффективной стратегии защиты, теперь смогут подключить через партнерскую сеть дистрибьютора MONT сервис BI.ZONE TDR. Он позволит отражать текущие атаки, а также выявлять прошлые киберинциденты и принимать меры по их предотвращению в будущем. Также в линейке MONT появится решение BI.ZONE WAF для защиты веб-приложений, API и пользователей от атак прикладного уровня.

«Новое партнерство расширяет портфель наших продуктов кибербезопасности, а партнеры и их клиенты получат доступ к новым технологиям, в том числе смогут воспользоваться платформой для построения защищенной сетевой инфраструктуры между географически распределенными площадками BI.ZONE Secure SD-WAN. Решение BI.ZONE Secure SD-WAN поможет им сократить расходы на обеспечение стабильной связи с распределенными площадками, минимизировать киберриски, а также оптимизировать управление и масштабирование сети», — сказала Любовь Ермилова, менеджер по развитию бизнеса MONT.

«Главный приоритет BI.ZONE — защита компаний от цифровых рисков вне зависимости от размера бизнеса, специфики деятельности и географической представленности. Сотрудничество с MONT поможет нам в развитии канала партнерских продаж и существенно расширит список потенциальных заказчиков», — отметил Константин Левин, коммерческий директор BI.ZONE.

В структуру BI.ZONE входит центр реагирования на киберинциденты, что позволяет компании быть в курсе самых актуальных рисков в сфере кибербезопасности и предлагать бизнесу передовые технологии для защиты.

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BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г. реализовала больше 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.

Компания MONT — дистрибьютор программного обеспечения. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.