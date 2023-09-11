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«Почта России» и ГК «Росатом» договорились о сотрудничестве по ключевым направлениям

11 сентября 2023 г. генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Стороны планируют сотрудничать в сфере технологического развития, внедрения российских цифровых платформенных решений для управления персоналом, логистики, применения накопителей энергии и экологичного транспорта.

«Мы рады, что наше сотрудничество с «Почтой России» расширяется, и готовы к совместной разработке решений, необходимых для нашего партнера. «Росатом» сегодня является крупным разработчиком ИТ-продуктов в разных сферах и экологичных решений в энергетике и транспорте. Уверен, что реализация подписанной нами дорожной карты внесет значимый вклад в деятельность «Почты России» по развитию сервисных услуг и оптимизации деятельности», – сказал Алексей Лихачев.

«Для «Почты России» важнее всего запросы клиентов: простых людей, бизнеса, органов власти. Для этого компания улучшает логистические и бизнес-процессы, повышает их эффективность. Партнерство с «Росатомом» поможет объединить экспертный опыт двух команд для создания цифровых платформ и продуктов, актуальных для бизнеса», – отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

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АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий России. Свыше 38 тыс. точек обслуживания клиентов, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов компании составляет 54 млн километров.

С 2015 г. Почта России отказалась от государственных субсидий. Численность почтовых работников составляет 280 тыс. человек.

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