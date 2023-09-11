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SafeTech объявила об усилении команды

Группа SafeTech сообщила о том, что к ее команде присоединился Александр Санин. Он назначен на должность генерального директора SafeTech Lab.

На протяжении последних 11 лет Александр Санин трудился в компании Avanpost в качестве коммерческого директора.

«Александра я знаю уже больше 15 лет, долгие годы мы успешно работали как надежные технологические партнеры, – сказал генеральный директор SafeTech Денис Калемберг. – Рад, что теперь мы с Александром в одной команде».

«Я рад стать частью команды SafeTech и использую свои знания и опыт для достижения амбициозных целей, которые ставит перед собой группа компаний SafeTech, – отметил Александр Санин. – Рассчитываю, что мой вклад позволит не только повысить компетенции группы, но и расширить продуктовую линейку. Следите за нашими новостями, они могут вас удивить».

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