«Сёрчинформ» вступила в Союз поддержки и развития технологических компаний

«Сёрчинформ» вступила в Союз поддержки и развития технологических компаний. Вендор планирует развивать темы поддержки разработчиков решений в области информационной безопасности и снятия регуляторных барьеров для этой отрасли.

Союз технологических компаний – отраслевое независимое объединение, которое представляет интересы разработчиков. Организация позволяет наладить открытый диалог ИТ-компаний, бизнеса, фондов, государства в целях развития и внедрения российских ИТ-продуктов. Партнерами уже стали РФРИТ, ФРИИ, среди участников такие компании, как НТЦ ИТ «Роса», Getmobit, Naumen, VisionLabs и др.

«До вступления «Сёрчинформ» ИБ-повестка в СТК только назревала – мы видели популярность темы, спрос на ИБ-решения. Надеюсь, что сможем проработать и транслировать лицам, принимающим решения, особые меры поддержки ИБ-компаний, которые им нужны с учетом особой регуляторики этой отрасли», – сказала Евгения Дмитриева, президент Союза поддержки и развития технологических компаний.

«Информационная безопасность – сфера, которая порождает много вопросов и переживаний у компаний. Например, как правильно защищать данные и инфраструктуру в целом, какие наказания может повлечь за собой халатное отношение к ИБ. С прошлого года вопросов стало еще больше, когда ИБ-сфера оказалась в фокусе внимания государства. Было принято много шагов в сторону защиты данных и инфраструктуры – выпущен указ Президента РФ №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», приняты поправки в ФЗ-152, подготовлен законопроект об оборотных штрафах и прочее. Мы как отечественный вендор всегда готовы ответить на волнующие вопросы, предложить свои решения для защиты информации и рассказать о них компаниям, выступить с инициативами по разработке определенных мер для поддержки разработчиков. В ИБ есть своя специфика, которую важно учитывать, мы готовы делиться своим опытом. А союз технологических компаний – прекрасная площадка, которая помогает наладить диалог между компаниями и государством, задать нужные вопросы и предложить инициативы», – сказала Ольга Минаева, GR-директор «Сёрчинформ».

Фокус СТК на вторую половину 2023 г. – совместная работа с уполномоченными органами государственной власти, институтами развития и профильными ассоциациями на федеральном и региональном уровне по совершенствованию законодательства и мер поддержки, а также проведение статистических и научных исследований эффективности таких мер. Запуск нового ИБ-направления – закономерный и необходимый вектор развития Союза, который откроет возможности для компаний отрасли и поможет сформировать инициативы с учетом особенностей регулирования, считают в компании.