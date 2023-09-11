Спрос на магистерское образование в области науки о данных вырос в четыре раза с 2022 года

Согласно данным аналитики онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, спрос на магистерскую онлайн-программу Master Of Data Science вырос в четыре раза, а количество поступивших — в два раза по сравнению с 2022 г. (более 250 студентов). Наука о данных занимает первую строчку рейтинга по востребованности среди всех образовательных программ магистратуры, преподаваемых онлайн. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Средний возраст студентов магистерской онлайн-программы по наукам о данных в 2023 г. — 25 лет. При этом доля мужчин составляла 3/4 всех студентов. В 2022 г. средний возраст выпускников составил 28 лет, а выпускниками программы также стали преимущественно мужчины.

Спрос на специалистов Data science растет на протяжении нескольких лет. Согласно данным «Работа.ру», средняя зарплата специалиста Data science по России сегодня составляет 173 тыс. руб. В Москве работодатели предлагают в среднем 198 тыс. руб.

«Компаниям, которые оперируют большими объемами данных, в том числе неструктурированных (тексты, видео, аудио, изображения) необходимы квалифицированные кадры, способные искать, обрабатывать, анализировать информацию, находить неявные связи, строить сложные модели, которые помогут компании выйти на новый уровень, пат конкурентные преимущества и, конечно, заработать больше денег. При этом элементарные знания об особенностях анализа больших данных и возможностях технологий, которые используют специалисты по Data science, требуются не только профессионалам в этой сфере, но и бизнес-заказчикам, которые должны хотя бы примерно понимать, как именно эти технологии и люди, владеющие ими, могут помочь бизнесу, а чего от них ждать не стоит», – сказала Елена Артемьева, директор по аналитике и Data Science «Работа.ру».

В топ-5 направлений онлайн-магистратуры по востребованности вошли также машинное обучение и высоконагруженные системы, коммуникационный и цифровой дизайн, управление цифровым продуктом и экономический анализ.

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В 2020 г. НИУ ВШЭ запустил первую в России англоязычную магистерскую онлайн-программу «Master Of Data Science», на которую поступили абитуриенты из России, Белоруссии, Казахстана, Индии, США, Канады, КНР, Японии, Германии, Великобритании, Швейцарии и др. В 2022 г. состоялся ее первый выпуск: 17 из 48 магистров завершили обучение с красным дипломом. Онлайн-выпускники отметили комфортную среду обучения, гибкость образовательного трека и актуальность программы, которая отвечает запросам ключевых работодателей индустрии.

Онлайн-программы «Вышки онлайн» при поддержке ключевых работодателей готовят специалистов для индустрий будущего. Онлайн-выпускники могут оперировать на рынках, где промышленность не отделима от информационных технологий, бизнес-процессы автоматизированы, а искусственный интеллект получил массовое распространение. Здесь готовят специалистов в области компьютерного зрения, наук о данных, машинного обучения и высоконагруженных систем, бизнес-анализа, финансов, дизайна, «Лигалтеха и пр. Цифровые программы созданы с участием индустриальных партнеров: в формате бизнес-лабораторий, практических семинаров, стажировок студенты решают актуальные кейсы и пополняют выпускное портфолио реализованными проектами.

Программа Data Science набирается дважды в год: в сентябре и в марте.