Axiom JDK и Tune-IT открывают обучение по технологиям для импортозамещения Java-стека

Учебный центр Tune-IT открыл обучение по отечественным технологиям Java – среде исполнения Java Axiom JDK Pro и серверу приложений Libercat и получил статус официального обучающего центра. При поддержке инженерной команды Axiom JDK компания предлагает курсы по импортозамещению Java-стека. Новая программа усилит направление обучения отечественному ПО в учебном плане Tune-IT и позволит освоить практические навыки, необходимые в проектах миграции с зарубежных Java платформ.

Java остается одной из наиболее востребованных технологий. Отечественные компании инвестировали в Java-разработку в течение 30 лет. Теперь под давлением KPI по импортозамещению критические системы необходимо перевести на отечественный Java-стек для обеспечения их безопасности и производительности. Новые курсы Tune-IT предназначены для специалистов разного уровня подготовки, которым необходимо развитие экспертизы и компетенций Java-разработки на базе доверенных отечественных инструментов.

Учебный центр Tune-IT более 10 лет специализируется на проведении авторизованного и авторского ИТ-обучения и был признан одним из лучших в Европе. Его методология имеет практическую направленность. Инструкторы Tune-IT – это специалисты, принимающие участие в живых проектах по разработке, и одновременно преподаватели ведущих вузов. Сочетание опыта проектной работы и преподавательской деятельности дает на выходе высокое качество образовательных услуг, оказываемых в центре.

Платформа Java SE Axiom JDK Pro включена в реестр российского ПО и обеспечивает бесшовную миграцию с Oracle Java и других дистрибутивов OpenJDK. Стандартизованный сервер приложений Libercat выступает заменой зарубежных серверов приложений Java EE/Jakarta EE. А продукт Axiom JDK Certified, сертифицированный ФСТЭК, предназначен для применения на объектах КИИ и ГИС с повышенными требованиями к информационной безопасности. Линейка технологий Axiom JDK создана в концепции жизненного цикла безопасной разработки (SDL) инженерами с 25-летнем опытом развития OpenJDK.

Tune-IT предлагает курсы обучения от 2 до 10 дней в зависимости от тематики, уровня подготовки и количества часов в день, по итогам которых слушатель получает сертификат и свидетельство повышения квалификации. Программа состоит из лекционной (60%) и практической (40%) частей и завершается выходным экзаменом.

«Центры обучения и сертификации – важнейшая составляющая экосистемы отечественной платформы Java. И в условиях давления KPI по импортозамещению их роль еще более возрастает. Мы активно развиваем это направление и рады партнерству с Tune-IT, – отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom – Запуск практических курсов по Axiom JDK Pro, доверенной среде исполнения Java, и Libercat, стандартизованному серверу приложений, позволит обеспечить отечественные организации профессиональными кадрами. Специалисты подготовятся к решению широкого спектра задач – от перевода критических информационных инфраструктур с зарубежных платформ и поддержки существующих систем до разработки новых прогрессивных решений на отечественных Java-технологиях в облачной и микросервисной архитектуре».

«Мы рады вести обучение по российским Java-технологиям такого высокого экспертного уровня. За годы работы через наш УЦ прошло множество специалистов, которые сейчас «пишут» новую историю российского ПО – создают отечественную ИТ-экосистему взамен той, что в течение 30 лет формировали зарубежные вендоры, – сказал Сергей Клименков, директор учебного центра Tune-IT. – Мы работаем над тем, чтобы предлагать новое качество ИТ-контента на русском языке и привлечь внимание центров разработки ведущих компаний России. Мы уверены, что вместе с командой Axiom JDK мы обеспечим качественную подготовку кадров для критически важных и комплексных систем на базе Java в России и ускорения проектов импортозамещения».