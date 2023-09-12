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IDC Financial Insights включила «Диасофт» в список самых быстрорастущих финтех-компаний мира

«Диасофт» в 12 раз подряд включен в престижный список 100 крупнейших мировых поставщиков финансовых технологий IDC FinTech Rankings Top 100 от международной аналитической компании IDC Financial Insights. Компания также отмечена в новой категории Fast Track FinTech – перечне участников рейтинга, которые продемонстрировали наибольший рост бизнеса за прошедший финансовый год. Рейтинг опубликован на сайте IDC Financial Insights.

IDC Financial Insights составляет рейтинг ведущих поставщиков финансовых технологий на основе дохода, полученного от реализации программного обеспечения, оборудования и услуг финансовым и финтех-организациям. По мнению аналитиков, эти поставщики обеспечивают технологическую основу глобальной индустрии финансовых услуг, помогая участникам рынка реализовывать проекты цифровой трансформации для повышения качества обслуживания клиентов и достижения операционной эффективности. Авторы исследования подчеркивают, что использование инновационных технологий – необходимое условие для успешного развития финансовых организаций в условиях цифровой экономики, и прогнозируют, что к 2026 г. ИТ-расходы отрасли превысят $800 млрд.

Компания «Диасофт» стабильно входит в список самых успешных финтех-компаний мира уже на протяжении 12 лет. 2022 г. стал для компании периодом новых вызовов и достижений. «Диасофт» выполнил поставленные стратегические задачи, реализовал более 300 проектов и добился уверенного роста, осваивая новые бизнес-направления и создавая большую ценность для заказчиков. Высокие бизнес-результаты были отдельно отмечены аналитиками IDC Financial Insights, которые присвоили «Диасофт» статус Fast Track FinTech – быстрорастущей финтех-компании.

«Диасофт» продолжает развивать экосистему цифровой трансформации Digital Q, работает над созданием новых продуктов в микросервисной архитектуре в составе платформ развития, решает вопросы цифровой трансформации и осваивает новые бизнес-горизонты.

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