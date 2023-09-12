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Наталья Сергунина: Более 50 столичных мер поддержки доступно предпринимателям Москвы на мсп.рф

Более 50 бесплатных услуг и образовательных программ проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) опубликовано в разделе «Региональные меры поддержки» на портале мсп.рф. На интернет-площадке представлены тренинги, вебинары, курсы повышения квалификации, консультации и другие форматы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Размещенные на платформе инструменты направлены на развитие и поддержку бизнеса. Полезные сервисы доступны как компаниям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, так и планирующим открыть свое дело физическим лицам», — сказала Наталья Сергунина.

Пользователи могут получить консультации экспертов по таким темам, как «Подготовка стратегии рекламной кампании», «Подбор рыночной ниши», «Помощь в оформлении и запуске страницы/группы в социальных сетях», «Сопровождение предпринимателей по работе на маркетплейсах: от старта до прибыли», «Анализ структуры сайта», «Подбор городских помещений для бизнеса» и др.

Среди образовательных программ есть, например, обучающий курс «Стартап-школа МБМ» для повышения компетенций начинающих предпринимателей столицы в онлайн- и офлайн-форматах.

В разделе регулярно обновляется афиша деловых событий, где обсуждаются актуальные бизнес-темы, в том числе финансы, юриспруденция, работа с клиентами и повышение личной эффективности.

Технологические компании на мсп.рф могут подать заявку на получение статуса участника или партнера Московского инновационного кластера. Это откроет им доступ к отраслевой финансовой поддержке: субсидиям, грантам, помощи в привлечении инвестиций, инструментам охраны и монетизации интеллектуальных прав.

Кроме того, с помощью цифровой платформы можно присоединиться к программе продвижения городских локальных брендов «Сделано в Москве», получить бесплатный доступ к одному из крупнейших порталов по подбору персонала на определенное количество вакансий, проконсультироваться по составлению бизнес-плана или участию в госзакупках и решить другие вопросы.

Список полезных сервисов и услуг на портале мсп.рф постоянно обновляется. В ближайшее время пользователям станут доступны новые возможности.

Поддержка бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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