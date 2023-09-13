38% россиян считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, принято ли в их коллективе обсуждать заработные платы друг друга. Опрос проводился среди 5334 российских соискателей с 31 августа по 8 сентября 2023 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

41% россиян рассказали, что не знают, сколько зарабатывают их коллеги и руководители, чаще всего это представители сфер «Маркетинг, реклама, PR» и «Информационные технологии» (по 52%). Еще 35% в курсе доходов рядовых сотрудников в их компании, а 3% знают, какая зарплата у их начальства.

21% опрошенных сообщили, что у них в коллективе все свободно обсуждают зарплаты друг друга и знают о размере выплат. Как правило, открыто говорить о заработных платах принято в профессиональных сферах «Финансы, бухгалтерия» (30%), «Управление персоналом, тренинги» (28%) и «Строительство, недвижимость» (27%).

Среди регионов наиболее свободное отношение к обсуждению зарплат коллег наблюдается в Волгоградской области (39% опрошенных знают, сколько зарабатывают и их рядовые коллеги, и руководители) и в Томской области (34%). Совсем не принято говорить об уровне доходов с коллегами в Ставропольском крае (57% не знают о зарплатах коллег) и в Удмуртской Республике (53%).

38% россиян считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Чаще всего разницей недовольны юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), а также медики и бухгалтера (по 43%). Обратной точки зрения придерживаются 36% опрошенных – именно столько уверены, что разница в зарплатах – это абсолютно нормально. Оставшиеся 26% заявили, что у них в компании единый уровень зарплат на одинаковых позициях (обычно это сфера туризма и ресторанов – 35%).

***

HeadHunter (hh.ru) — российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 316 тыс. компаний. База компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.