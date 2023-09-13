Инвестиционная активность в сфере разработки ПО снизилась из-за высокой неопределенности

В 2022 г., согласно результатам ежегодного исследования «Руссофт», произошло логичное значительное сокращение общего объема инвестиций в софтверной индустрии — до 120 млрд руб. ($1,75 млрд). В рублевом выражении этот объем уменьшился почти в два раза (на 48,5%), а в долларовом — на 44,5%. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Доля внешних инвестиций при этом возросла с 26,4% до 51,3%, а в абсолютном выражении объем внешних инвестиций в рублях остался неизменным — 61 млрд руб. (в долларовом выражении из-за укрепления рубля он немного увеличился — на 8,2% до $890 млн). Можно предположить, что сокращение частных вложений было частично компенсировано государственным финансированием.

По итогам 2022 г. оказалось, что потребность в инвестициях в индустрию была удовлетворена на 63,4%, что чуть больше, чем годом ранее — 58%. Таким образом сократился не только сам объем общих инвестиций примерно вдвое, но и примерно в той же степени уменьшилась потребность в них.

С конца февраля 2022 г. в течение нескольких месяцев в экономике в целом существовала особенно высокая неопределенность, которая не способствовала инвестиционной активности. Ближе к концу 2022 г. стало более или менее понятно, как будет идти процесс импортозамещения в России. Для обеспечения этого процесса и для продвижения экспорта в «дружественные страны» разработчики ПО смогли определить потребность в инвестициях из разных источников.

Инвестиции в развитие

В целом, по сравнению с 2021 г. произошло существенное сокращение объема и привлечения инвестиций, и потребности в них. Но нужно учитывать, что это сокращение зафиксировано после мощного подъема инвестиционной активности. По итогам 2021 г. общий объем инвестиций в софтверной индустрии составил 232 млрд руб. ($3,15 млрд), что в 2,4 раза больше, чем в 2020 г. Потребность в инвестициях была удовлетворена на 58%. Этот показатель также значительно увеличился по сравнению 2020 г., когда он составлял 37%. На внешние источники финансирования приходилось 26,4% от всех инвестиций в 2021 г. (годом ранее было 22%). В абсолютных величинах эти источники обеспечили в 2021 г. 61 млрд руб. ($0,83 млрд.), что в 2,9 раз больше, чем в 2020 г.

Согласно ожиданиям опрошенных компаний, потребность в инвестициях по итогам 2023 г. увеличится, в 1,7 раза (на 71%), но ее удастся удовлетворить только на 49,5%. По оценке респондентов, общий объем инвестиций в 2023 г. по сравнению с 2022 г. может увеличиться на 32%, а объем внешнего финансирования — на 56%. В результате на внешние источники будет приходиться 60,5% общего объема инвестиций.

Сергей Котик, директор по развитию GoodsForecast: «Привлечение внешних инвестиций – это показатель достаточно высокой степени зрелости бизнеса и понимания, как компания дальше хочет этот бизнес развивать. В прошлом году в капитал нашей компании вошел инвестиционный фонд, который сейчас играет большую роль в трансформации нашей бизнес-модели, усилении команды, внедрении ряда новых процессов и стандартов работы. В целом мы видим, что рынок настроен оптимистично, ИТ-компании ищут возможности для расширения и масштабирования. В то время как высокая базовая ставка Банка России становится сдерживающим фактором для кредитования, привлечение прямых инвестиций в уставной капитал становится более актуальным. Активность инвесторов и их интерес к ИТ-рынку тоже растет. Причем, сейчас растет интерес не только к инвестициям в разработку продуктов, но и непосредственно в бизнес, в развитие ИТ-компаний. На рынке достаточно много свободных денег, которые точно увеличат объем вложений в перспективные технологические компании. Так что мы ожидаем постепенного роста инвестиционной активности».

Александр Соломенцев, директор департамента по работе с инвесторами «Ред софт»: «Сокращение общего объема инвестиций и потребности в них вызывает некоторую настороженность, учитывая массовый уход западных вендоров из-за геополитической напряженности и освобождения рынка для российских производителей. Однако неудовлетворённость в финансировании мы связываем с высоким уровнем процентных ставок в экономике, что негативно влияет на спрос заемных средств со стороны софтверных компаний. Тем не менее принятые со стороны государства меры поддержки ИТ-отрасли способствовали стабилизации положения и позволили преодолеть возникшие сложности с привлечением капитала. Мы наблюдаем, что рост ИТ-рынка в 2022-2023 гг. способствовал переориентации компаний на поиск внутренних источников инвестиций для развития и доработки программного обеспечения. Все же потребности бизнеса в качественном ПО стимулируют разработчиков ускорить производство, которое может быть, как раз реализовано за счет увеличения объема инвестиций. Мы надеемся, что инвесторы активизируются и уровень 2021 г. будет преодолен уже по итогам 2024 г.».