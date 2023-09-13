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«Ростелеком» и окружной департамент информационных технологий и связи на Ямале запустили серию лекций для студентов ИТ-шников

«Ростелеком» совместно с департаментом информационных технологий и связи на Ямале запустили серию познавательных лекций для студентов, изучающих информационные технологии. Ликбезы будут проводить до конца года в колледжах, занимающихся подготовкой ИТ- специалистов. В список участников попали колледжи Губкинского, Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда.

Константин Оболтин, директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО, сказал: «Информационные технологии — стремительно развивающаяся сфера. Она помогает сделать нашу жизнь проще, безопаснее и комфортнее. Количество ИТ-специалистов с каждым годом растет, но дефицит кадров все равно сохраняется. В том числе на Ямале. Именно поэтому мы акцентируем внимание на подготовке профильных специалистов. Наша задача — показать студентам, насколько интересен и перспективен мир ИТ в Арктическом регионе».

На Ямале более 700 студентов обучаются на ИТ-специальностях в пяти образовательных учреждениях. Стартовой площадкой для проведения лекций по развитию информационных технологий и связи в округе стал Салехард. 13 сентября в День программиста специалисты «Ростелекома» встретились со студентами ямальского многопрофильного колледжа. Участие в ликбезе приняли порядка 150 человек.

Дмитрий Николаевич, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома», сказал: «ИТ-сфера — современный тренд в котором, как ни крути легче и лучше разбирается молодое поколение. В рамках лекционных встреч мы хотим раскрыть для студентов глубину их профессии и показать перспективы ее развития на примере нашей компании. ‘’Ростелеком‘’ охотно и активно сотрудничает с начинающими специалистами. Например, у студентов всегда есть возможность пройти практику в компании, а у действующих сотрудников — продолжить обучение и получить повышение по карьерной лестнице».

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